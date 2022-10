Není to soukromá oslava, řekl Fiala a kritizoval výběr hostů na 28. října

Zdůvodnil to tím, že nejde o soukromou oslavu Miloše Zemana, ale o tradiční akci k výročí vzniku samostatné a demokratické republiky, které se zúčastní řada významných osobností. „A naprostá většina z nich půjde na oficiální oslavu státního svátku země, kterou mám tu čest nyní reprezentovat jako předseda vlády. A právem čekají, že tam budu přítomen,“ vysvětlil své rozhodnutí premiér.

„Možná tím řadě z vás neudělám radost, ale vím, proč tak jednám. A pevně věřím, že takto je to správné. Děkuji za pochopení,“ vzkázal.

Senátor Miloš Vystrčil sice v nedávných volbách obhájil křeslo senátora, není ale už předsedou horní komory. „A řadoví senátoři nejsou na tyto oslavy obecně zváni. Pokud mě pan prezident nepozval, a nepozval, tak to má v tomto smyslu logiku,“ poznamenal Vystrčil.

Prezident Miloš Zeman bude 28. října naposledy udělovat státní vyznamenání. Seznam Zprávy zjistily, že se chystá in memoriam ocenit odbojáře Josefa Mašína a také svého lékaře Miroslava Zavorala. Podrobnosti v článku reportéra Seznam Zpráv Jaroslava Gavendy.

Seznam Zprávy už dříve popsaly jako první, že se Zeman rozhodl ocenit Josefa Mašína, člena protinacistické odbojové organizace Tři králové a hrdinu protinacistického odboje. Seznam Zprávám to oznámila jeho dcera Zdena Mašínová.

„Bylo mi sděleno, že má být předáno vyznamenání našemu otci panem prezidentem. Vyznamenání by měla převzít paní ministryně obrany Jana Černochová, protože já ho odmítám převzít z rukou prezidenta,“ sdělila Seznam Zprávám Zdena Mašínová, dcera Josefa Mašína.

- bojoval za první světové války na ruské frontě. V roce 1915 přeběhl a byl přijat do československých legií.

Zeman už dříve avizoval ocenění ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Oceněna by měla být in memoriam také zpěvačka Hana Zagorová. Deník Blesk uvedl, že vyznamenání in memoriam dostane první manželka bývalého amerického prezidenta Ivana Trumpová.