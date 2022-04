Sto kilometrů potrubí za čtyři roky? Fiala jede řešit dodávky plynu

Vláda Petra Fialy se podle zjištění Seznam Zpráv nyní eminentně zabývá možnostmi dodávek plynu z Polska. Ve hře je výstavba či pronájem terminálu na zkapalněný plyn. Klíčové je ale vyřešit plynovod, díky kterému by vůbec bylo možné posílat plyn ze severu Polska do Česka v dostatečném množství.

Předseda vlády se kvůli tomu v pátek vypraví jednat do Varšavy. Spolu s ministrem průmyslu a obchodu chtějí lobovat za projekt plynovodu Stork II, který nedotáhl předchozí kabinet Andreje Babiše. Výstavba zhruba 100kilometrového potrubí z Polska do Česka měla podle dřívějších propočtů trvat přibližně čtyři roky. Současná jednání o projektu jsou tedy strategická z pohledu budoucnosti, ale v nejbližší době závislost na ruském plynu nezmění.

„To, že minulá vláda neudělala nic pro napojení české plynárenské sítě na polskou, dnes považuji z hlediska naší energetické bezpečnosti za chybu. My nyní v rámci snah snížit energetickou závislost na Rusku o obnovení projektu propojení české a polské plynárenské soustavy vyjednáváme s Evropskou komisí,“ řekl Seznam Zprávám ministr Síkela.

Bartuška Polsko ocenil i za to, jaký význam náš severní soused klade na vybudování plynovodu zajišťujícího plyn z jiných než ruských nalezišť. „Polsko je hodno respektu, jak investovali do infrastruktury. Nejde jen o LNG terminál, ale i výstavbu plynovodu Baltic Pipe, který povede plyn z norských ložisek v Severním moři přes Dánsko až do Polska,“ popsal vládní zmocněnec pro energetickou bezpečnost.