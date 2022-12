Postrach online bazarů skončil ve vězení. Pojede v tom zase, míní poškození

Vystupoval pod jménem Marek Kočka a před svým okolím si pěstoval image synka z milionářské rodiny. Jeho otec měl být údajně významný obchodník žijící v Dubaji, který synovi svěřil vedení rodinné firmy. Jezdil zásadně auty drahých značek, obýval luxusní dům na okraji Prahy, chodil dobře oblečený, po kapsách nosil štosy bankovek.

Všechno ale byla jen iluze, nic mu ve skutečnosti nepatřilo. Peníze tahal z lidí, vylákat se mu podařilo přes milion korun. A přitom byl celou dobu v podmínce, když ho krátce před tím propustili z vězení, kde seděl právě za podvody.

„On snad těm svým lžím i věřil – podle mě žil v utkvělých představách, že je někdo jiný a že všechno to, co měl, jako auta, domy, byty, tak že je jeho,“ říká dnes Alena, jedna z jeho bývalých přítelkyň. Ke svým podvodům sedmadvacetiletý Marek Chudý, jak se ve skutečnosti jmenoval, zneužil i její bankovní účet.

Seznam Zprávy už ve svém předchozím textu zmapovaly systém, jakým Chudý lovil své oběti, nejčastěji na internetových bazarech, kde reagoval na poptávku po nejrůznějším zboží, od stavebního materiálu přes autodíly až po lodní kontejnery.

Vše měl obratem po ruce a za dobrou cenu, uměl dodat i fotografie fiktivního zboží. Úmyslně situoval své virtuální bydliště na obrácený kout republiky než zájemce, aby nepřicházelo v úvahu osobní předání. Díky přesvědčivému vystupování docílil toho, že mu zákazníci ochotně posílali zálohy v řádech desetitisíců.

Vše řešil jen telefonáty a SMS zprávami. Pro zasílání záloh uváděl hned několik účtů u mnoha bank. Jak Seznam Zprávy následně zjistily, účty byly vedeny na různá jména. Tito lidé ale nebyli Chudého komplici, přesto s ním měli vždy nějaký vztah. Šlo například o majitele vily na okraji Prahy, kterou si Chudý pronajímal a tímto způsobem platil nájem.

Podívejte se na reportáž z letošního dubna o podvodech Marka Chudého:

Jak Marek Chudý okrádal lidi, než ho znovu zavřeli.Video: Seznam Zprávy

Nebo o jeho přítelkyně, kterých měl i víc současně, a také jejich účty zneužíval k podvodným transakcím. V neposlední řadě to byl i majitel půjčovny luxusních aut, kterému Chudý tímto způsobem platil pronájem zapůjčených vozů.

Chudý už byl v minulosti za podvody odsouzen. U Okresního soudu v Semilech v dubnu 2021 dostal za podvod 30 měsíců nepodmíněně. Poškozených bylo 72 a způsobená škoda činila 310 tisíc korun. Odseděl si ale jen zlomek trestu a hned koncem července 2021 byl podmíněně propuštěn.

Podle obžaloby, kterou mají Seznam Zprávy k dispozici, začal s další trestnou činností hned po propuštění. Prvního člověka okradl už 11. srpna 2021, obětí pak bylo celkem 47, jen škoda byla vyšší. Celkem šlo o 1 067 500 korun. Většina z poškozených poslala zálohy mezi 10 až 30 tisíci, v jednom případě se ale Chudému podařilo vylákat dokonce 332 tisíc v několika platbách za imaginární automobil.

Zajímavé bylo, že Chudý zůstával s poškozenými stále v kontaktu i poté, co je podvedl. Když urgovali dodání zaplaceného zboží, vymýšlel nové a nové výmluvy, proč zboží ještě nepřišlo. A když ztratili trpělivost a chtěli zpět peníze, posílal dokonce zfalšované doklady o zrealizovaných platbách.

Když ze dne na den zmizel z pražské vily, policie po něm vyhlásila pátrání a během několika týdnů ho letos na jaře dopadla. Chudý následně putoval do vazby. Soudní jednání bylo rychlé, Chudý se ke všemu doznal a opakovaně projevil lítost. Na konci září byl pravomocně odsouzen Okresním soudem v Karlových Varech na 45 měsíců do věznice s ostrahou a musí nahradit způsobenou škodu.

„45 měsíců, to tedy není moc, to jste mě naštvala. Vždyť on bude za dva roky venku za dobré chování. A až vyleze, bude to dělat znovu. Já mám čich na lidi. Tenhle člověk už se nepolepší,“ reagoval na informaci o odsouzení Chudého Jiří Hodura, jeden z podvedených, který mu poslal 24 tisíc jako zálohu na lodní kontejner.

„To, že se doznal, to pro mě není polehčující okolnost. Udělal to už po xté, byl za to odsouzený, podle mě se tenhle člověk nikdy nenapraví. Trest mi nepřijde dostačující, i když vím, že jsou těžší zločiny. Jen doufám, že ho zase nepustí na podmínku předčasně,“ okomentovala rozsudek bývalá přítelkyně Alena.

„Psychicky jsem se složila“

Přesvědčivému vystupování Chudého podlehla i sedmadvacetiletá Hana z Jižních Čech. „Říkala jsem mu, co na mě vidí, že může mít každou, na kterou si ukáže. A on mi tvrdil, že už ho ty pipiny s čivavou v kabelce nebaví, že chce normální holku,“ vysvětluje kadeřnice Hana, proč postupně začala brát vztah s Chudým vážně a dokonce ho představila rodičům. „Byl galantní, chytrý, s našima to uměl, byli z něho nadšení,“ dodává Hana.

Když pak po ní chtěl číslo jejího účtu, aby tam mohl nechat poslat peníze, neměla žádné podezření. „Říkal mně, že u svého účtu řeší s bankou problém ohledně karty, jestli účetní může nějaké platby poslat na můj účet. Řekl vždycky přesnou částku, ta přišla, já ji vyzvedla a předala mu ji v hotovosti,“ popisuje Hana. Bankovní účet má dodnes zablokovaný od policie a nemůže s ním nakládat.

Když potom Chudý zmizel i s jejími osobními věcmi a za pár dnů ho zatkla policie, dozvěděla se Hana i z článku na Seznam Zprávách nepříjemnou realitu. „Úplně jsem se psychicky složila. Nemohla jsem tomu vůbec uvěřit, jako bych se dívala na nějaký film. Bylo těžké si připustit, že mě jen využil, jako všechny ostatní holky, o kterých teď vím,“ říká Hana a dodává: „Měla jsem víc dát na svou ženskou intuici, celý ten jeho osobní příběh zněl až moc pohádkově.“