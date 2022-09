Zimu přežijeme. Zásobníky máme plné, hlásí Francie

Francie už naplnila své strategické zásoby plynu na maximální úroveň, navzdory energetické krizi související s válkou na Ukrajině je tedy na letošní zimu dobře připravena. Ve vysílání stanice CNews to v úterý řekla francouzská ministryně pro přechod na ekologické zdroje energie Agnès Pannierová-Runacherová.

Francouzský prezident Emmanuel Macron tento týden vyzval spoluobčany ke střídmosti při spotřebě energie. Ministryně dnes v rozhovoru uvedla, že jejím cílem je, aby byly všechny domácnosti vytápěny na 19 stupňů Celsia. Pro některé to bude znamenat ochlazení prostor a snížení komfortu, jiným ale bude muset stát pomoci, aby měli dostatek prostředků a netrpěli zimou, řekla ministryně.

Nejistota kolem dodávek z Ruska vyvolává obavy z nedostatku plynu v Evropě v zimních měsících. Tyto obavy se prohloubily minulý týden, kdy ruská plynárenská společnost Gazprom uvedla, že ponechá mimo provoz plynovod Nord Stream 1 až do odstranění závad zjištěných během údržby. Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie.