Nová zpráva WHO: Účet za covid je dvojnásob tragický

Zatímco oficiální data Světové zdravotnické organizace (WHO) uvádí , že v souvislosti s covidem-19 zemřelo po celém světě okolo 6,2 milionu lidí, skutečný počet obětí pandemie může být mnohem vyšší. Právě WHO nově počet obětí pandemie odhaduje až na necelých patnáct milionů. Organizaci k tomu vede analýza počtu nadúmrtí, uvádí BBC.

Výpočty berou podle WHO v úvahu i ta úmrtí, která nebyla způsobena přímo covidem-19, ale jeho vedlejšími účinky, jako je například menší dostupnost zdravotní péče kvůli přeplněným nemocnicím.

Podle WHO tak mnoho zemí počty obětí pandemie značně podhodnotilo. Například Indie podle organizace uvádí až desetkrát nižší počet zemřelých v souvislosti pandemií. Podle výpočtu v zemi covid-19 usmrtil 4,7 milionu lidí, tedy téměř třetinu světového počtu obětí pandemie.

„Je to tragédie. Je to ohromující číslo a je pro nás důležité, abychom uctili tyto ztracené životy a volali politiky k odpovědnosti,“ řekla BBC lékařka Samira Asmaová z datového oddělení WHO „Pokud nespočítáme mrtvé, promeškáme příležitost lépe se připravit na příště,“ dodala Asmaová.