V seriálu pro děti Prasátko Peppa se objevil první stejnopohlavní pár

Pořad, který vytvořili britští animátoři Mark Baker a Neville Astley, se vysílá od roku 2004. Je to poprvé v jeho osmnáctileté historii, kdy se v něm objevil pár stejného pohlaví. Díl byl odvysílán dva roky poté, co na jedné americké webové stránce vznikla petice ve prospěch stejnopohlavní rodiny v seriálu, která nasbírala téměř 24.000 podpisů.

Prasátko Peppa není zdaleka prvním dětským pořadem, v němž se objevují páry stejného pohlaví. Americký kreslený seriál Arthur, určený dětem ve věku od čtyř do osmi let, si získal uznání již v roce 2019 poté, co během 22. série ukázal svatbu dvojice gayů. K dalším populárním kresleným seriálům, které se dotýkají vztahů mezi příslušníky komunity LGBTQ, patří Adventure Time, v Česku známý jako Čas na dobrodružství, a Steven Universe. Oba rovněž pocházejí z USA, ale jsou určené divákům od deseti let.