Chtěl jsem pořádný Hollywood, říká zakladatel adventure golfu v Plasích

Ani minigolf, ani golf, ale něco mezi tím. Adventure golf se hraje na umělé golfové trávě, na drahách s osmnácti jamkami jsou různé vyvýšeniny, boule, vodní pasti, kameny… V obci Plasy na Plzeňsku je areál dokonce součástí jedné z nejmenších zoologických zahrad v Česku.

„Inspirovaly mě golfové areály tohoto typu v Americe,“ říká podnikatel a metalový basák Petr Neuman, jehož rodina v obci se známým klášterem žije po staletí. Potetovaný muž s dlouhými vlasy se usměje, když vzpomene na své začátky před deseti lety.

Dnes procházíme areálem, který začíná třemi drahami v japonské části s pagodami, bambusy a potůčkem, pokračujeme k pirátské lodi s ostrůvkem, v řecké části roste u zmenšeného amfiteátru velký olivovník, cestu k Drákulově hradu zase lemují pověšení kostlivci. Každou část doplňuje stylová hudba typická pro danou lokalitu, kromě golfu si zájemci mohou zahrát i tematický kvíz.

Do ruky hůl, do druhé míček, které půjčují u vstupu. Jdeme. Na cestu kolem světa, jak slibuje název, na níž potkáme i živé mládě bílého tygra.

Co je to adventure golf Do Česka se dostal ze Severní Ameriky, kde je oblíbeným rekreačním i profesionálním sportem a především rodinnou zábavou. Je to v podstatě klasický golf zmenšený do velikosti minigolfových drah. Velikost drah je však to jediné, co má adventure Golf společného s minigolfem. Způsob hry je totiž zcela odlišný. Klasické překážky známé z minigolfu zde nenajdete, na drahách jsou různé terénní nerovnosti, vyvýšeniny, boule, vodní pasti, kameny – tedy stejně jako u golfu. Adventure Golf se hraje na umělé golfové trávě a hráči během hry smějí, nebo dokonce musí chodit po drahách. Hraje se golfovými holemi určenými k takzvanému puttování nebo minigolfovými kladívky a golfovým míčkem. Pro hraní adventure golfu není třeba žádné speciální vybavení. Vše potřebné si lze zapůjčit přímo na hřišti, takže zájemcům stačí pouze pohodlné sportovní oblečení a boty.

Inspirace Amerikou

Kde se vzal nápad založit v Plasích golf s živými zvířaty?

Nejprve jsem tady založil restauraci a ubytování, to už je víc než dvacet let. Později přibyla i palírna a pivovar. Mezitím jsem řešil, co se starou zřícenou stodolou, ve které dnes po rekonstrukci sedíme. Vzadu měla pozemek a pořád jsem přemýšlel, co by tam mohlo být. Tehdy byly v módě kempy pro Holanďany, také jsem ho zvažoval. Napadly mě ještě tenisové kurty, ale i toho jsou všude mraky. Chtěl jsem udělat něco, co bude top.

A co bylo první? Adventure golf, nebo zoologická zahrada?

Viděl jsem tou dobou na internetu pořad o adventure golfech v Americe. Řekl jsem si, že to je super a že se tam pojedeme podívat. Pro inspiraci.

Takže jste je kvůli nápadu letěl okouknout do Ameriky?

Na Floridu, tam jsou toho kvanta. Na internetu mě ty areály fakt nadchly a chtěl jsem je vidět naživo. Letěli jsme tehdy do Myrtle Beach, což je taková Mekka golfistů a minigolfistů, kde jsme se dívali na různé typy hřišť. Líbilo se mi jejich tematické zaměření. Jedno byl třeba golf v pirátském stylu, jinde zase golf mezi dinosaury nebo safari golf.

Vždycky to bylo jedno téma, ale mně se líbilo všechno. Díky tomu mě napadlo udělat „cestu kolem světa“ – že si vezmu od každého něco a udělám všechno pohromadě v jednom. Doma jsem si nejprve začal čmárat a pak jsme se do toho pustili, i když to kvůli památkářům nebylo jednoduché. Ostatně jako se vším, co jsem tady za více než dvacet let vybudoval. Přece jen jsou mé podniky v barokních budovách.

Fantasy golf Plasy, Cesta kolem světa Otevřeno je ve všední dny i víkendy od 9 do 20 hodin. Dospělý zaplatí 180 Kč za vstup do zoo (+ 70 Kč golf), dítě do 150 cm 120 Kč za vstup do zoo (+ 70 Kč golf), dítě do 100 cm má vstup zdarma. Zdarma je i parkování.

A stejně jako zoo s golfem jsou v těsné blízkosti slavného kláštera.

Ano, takže cokoliv jsem chtěl udělat, bylo podle památkářů špatně. Byla to dlouhá cesta, ale začali jsme konečně budovat golf, kterému nikdo kolem mě nevěřil, že vznikne. Ukázal jsem projekt i Honzovi Prokopovi, což je manažer a otec nejlepší hráčky světa v adventure golfu. Asi po dvou nebo třech letech mi přiznal, že myslel, že jsem blázen a že nic takového u nás nemůžu postavit. Že není reálné, aby to fungovalo. Jsem totiž perfekcionista a chtěl jsem, aby všechno bylo top a super. Nechtěl jsem dělat ten typ areálu, který se u nás klasicky staví.

To znamená?

Když to trochu přeženu, tak aby byl na co nejmenším místě, jamky co nejblíž u sebe, co nejjednodušší, aby to stálo co nejméně peněz. Lidé ale chtějí zážitek, chtějí se bavit. Od toho je přece v názvu slovo adventure, aby zažili trochu toho dobrodružství.

Jak vypadal v Americe třeba pirátský adventure golf?

Jsou tam schopní udělat velké jezero, na kterém je pirátská loď jako opravdická. Střílí každých pět minut z děl, hýbe se tam spousta figur pirátů, v areálu je třeba i vodopád. Je to prostě pořádný Hollywood! Adventure golf zkrátka není osmnáct jamek narvaných těsně vedle sebe, kam se zasadí dva smrky a tím to skončí.

S kamarádem, který dělá sochy, malby a umělé skály, jsme proto založili firmu na stavění adventure golfů. Jenže po pár letech jsme zjistili, že to v Česku nemá cenu – zájemcům jsme třeba udělali skicu, jak to má vypadat, oni už se pak neozvali a postavili si to podle toho sami. Stále mi ještě chodí nabídky, abych se účastnil výběrových řízení na co nejlevnější a nejobyčejnější minigolf. Na to jsou tady ale jiné firmy, které to udělají za pár set tisíc. Na tohle nemám chuť ani čas.

Foto: Jan David, Seznam Zprávy +2

Zníte nadšeně, když mluvíte o Americe, máte k ní blízko? Viděl jsem vaše americké auto.

Mám a jsem příznivcem jakýchkoliv amerických aut. Sbírám jak veterány, tak moderní americká auta na běžné ježdění.

Od sov k tygrům

Věděl jste od začátku, že v rámci golfového areálu bude zoologická zahrada?

Když jsme náš adventure golf v roce 2012 otvírali, areál jsme nějakými živými zvířaty umocnili, protože to přece byla Cesta kolem světa. Na Drákulův hrad do Transylvánie jsme umístili sovy, do Karibiku zase papoušky, máme dnes i velké ary hyacintové. Původně jsme tedy začínali jako minigolf se zvířátky a dneska je to zoologická zahrada, kde je jakoby mimochodem umístěn i adventure golf. Zrovna letos slavíme výročí deset let a od založení první restaurace je to dvacet let.

Jak jste se ve finále dostal k velkým šelmám, jako jsou tygři, lvi a jaguáři?

Zvířat pozvolna přibývalo, až jednou sem přišla kontrola z životního prostředí, že mám více než pětadvacet živočišných druhů na jednom místě, a že si proto musím zažádat o licenci na zoologickou zahradu. Původně jsem si jenom řekl – Co se dá dělat? Tím se to ale celé spustilo. V roce 2016 jsme pořídili licenci, začali jsme přikupovat nové pozemky, pořídili jsme první šelmy.

Původně jsme tedy začínali jako minigolf se zvířátky a dneska je to zoologická zahrada, kde je jakoby mimochodem umístěn i adventure golf. Petr Neuman

Proč jste se do podnikání pustil právě tady?

Naše rodina žije v Plasích více než čtyři sta let, máme na to sepsaný i rodokmen. Jsem velký plaský srdcař a budu rád, když bude celé město vzkvétat. Přeju si, aby po mně něco zůstalo. I proto mám naproti – v areálu kláštera – pivovar, tam se pivo vařilo už od jeho založení v roce 1144. Pivovarská tradice tady během staletí překonala všechny války a hladomory, až ji zastavila nejtvrdší ruka komunistického režimu, která pivovar zavřela. Tak jsem tradici obnovil.

Návštěvníci zoo a adventure golfu si mohou dát i originální pivo?

Když přijedou teď v létě, zrovna máme na čepu takové lehké letní pivo, které je dělané i z čerstvých grepů. V průběhu roku děláme nějakých šestnáct druhů piv, nicméně na čepu jich máme nějakých osm nebo devět druhů. Střídáme to. Silnější piva typu bock nebo Barley Wine děláme na zimu.

V Plasích pořádáte i koncerty. Co teď návštěvníky čeká?

Největší akcí kromě jednotlivých koncertů je každoroční Knížecí Metal Fest, který letos vychází na sobotu 6. srpna. Zahrají tady mimo jiné třeba Krucipüsk, ale i naše skupina Fata Morgana, která vznikla už v roce 1986. Našemu stylu říkáme horor metal. Hraní je pro mě koníček, krásná relaxace a odreagování.

A jaký je váš osobní vztah k adventure golfu? U pokladny jsem viděl diplomy a poháry z doby založení tohoto areálu.

Zpočátku jsme brali adventure golf velmi vážně. Moje rodina a jeden kamarád jsme každoročně jezdili soutěžit na US Masters, což je nejprestižnější soutěž světa. Účastnili jsme se i soutěží v České republice, jenže u nás moc závodních hráčů není, možná několik desítek.

Teď už si ale nemůžeme dovolit zavřít celý areál jen kvůli pořádání soutěže, když tady máme zoologickou zahradu. Finanční ztráty by byly obrovské, hlavně v létě se modlíme za každý úspěšný den, abychom něco vydělali. Právě návštěvnost v červenci a srpnu nám totiž po zbytek roku z velké části živí zahradu. Na jaře a na podzim lidé moc nechodí, i když je tu krásně, a zima je hluchá, to jsme rádi i za dva lidi denně.

Provoz areálu se zvířaty a pracujícími lidmi je prostě finančně náročný. Jsou to obrovské peníze.

Další adventure golfy v Česku

Pirátí zátoka, Praha-Braník

Největší minigolf v Praze s netradičními 27 jamkami se nachází v pražském Braníku kousek od Vltavy a tramvajové zastávky Pobřežní cesta. Atrakcí je třeba pirátský přívoz přes rybníček nebo 3D lukostřelba. Zájemce tady vybaví lukem a šípy a bude mít možnost zastřílet si na makety zvěře v reálné velikosti.

Pirátí zátoka, Praha-Braník Otevřeno je v létě, ve všední dny i víkendy od 10 hodin do setmění. Dospělý zaplatí 150 Kč za hodinu, dítě do 15 let 100 Kč za hodinu.

Adventure Golf Horní Bezděkov

Před srubem, za srubem každý může hrát. Jeden z mála areálů v Evropě, kde hráči najdou hned dvě venkovní osmnáctijamková hřiště adventure golfu. Mezi oběma hřišti vévodí celému areálu dřevěný srub s tyrolskou hospůdkou a venkovním posezením. Hřiště za srubem certifikované pro mezinárodní turnaje bylo otevřené v roce 2009 a je zasazené do zahrady s vodopádem, potokem a jezírkem. Jeho jamky mají mantinely z cihliček.

Druhé adventure golfové hřiště otevřené v srpnu 2017 je umístěné před srubem, jeho dominantou je velké kruhové ohniště s totemem a venkovním grilem. Jamky mají okraje ze zvýšených rafů (vyšší tráva), více se tedy podobají zmenšeným golfovým jamkám. I toto hřiště je certifikované pro mezinárodní turnaje.

Adventure Golf Horní Bezděkov Otevřeno je v létě po celý týden, všední dny i víkendy od 10 do 21 hodin. Dospělý zaplatí 150 Kč za hodinu na 1 hřiště (190 Kč obě hřiště), dítě od 100 do 150 cm 100 Kč hodinu na 1 hřiště (130 Kč obě hřiště).

Golf Budínek, Dobříš

V Adventure Golf Club Budínek čeká na zájemce osmnáctijamkové hřiště s různými druhy přírodních překážek. Hřiště je přizpůsobeno pro čtyři hráče, přičemž dva hráči projdou hřiště dvakrát za hodinu. Zbytek týmu má k dispozici golfový bar, kde se zatím může osvěžit. Areál výslovně upozorňuje na to, že sem nesmí zvířata.

Golf Budínek, Dobříš Otevřeno je ve všední dny od 14 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 21 hodin. Dospělý zaplatí 150 Kč za hodinu, dítě do 135 cm 100 Kč za hodinu.

Adventure Golf Benešov

Certifikované outdoorové hřiště najdou zájemci i v centru Benešova. Golf si tady mohou užít i večer za nočního osvětlení nebo si ho zpestřit hrou s čelovkami. Areálem protéká potůček, který se vlévá do jezírka s rybami – je zároveň jednou z překážek. Platí tady zákaz vstupu na hřiště v jehlových podpatcích, se žvýkačkou a s hořící cigaretou.