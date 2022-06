Kulturní léto v Českých Budějovicích nabídne 324 akcí. Zazní i písně Karla Gotta

K novinkám patří Montmartre pod Černou věží. Festival by měl do Českých Budějovic přivézt francouzskou kulturu - šansony, pouliční divadlo i výtvarné umění. Akce se odehraje 25. a 26. června. Nový bude i festival Hvězdy nad Vltavou. „S Pavlem Šporclem bychom chtěli založit tradici hudebních festivalů spojených s mistrovskými a žákovskými kurzy. Nahradil by výpadek poté, co skončily Hudební slavnosti Emy Destinnové,“ řekl Thoma. Jiná nová akce Budějovické dvorky přiblíží domy z centra města.