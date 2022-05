Parkovací dům vedle svého sídla chce Liberecký kraj postavit, i když bude dražší

Kraj připravuje novou veřejnou soutěž na parkovací dům a úpravu náplavky s maximální cenou 236,5 milionu korun bez DPH. Záměr ale musí nejprve projednat zastupitelstvo, které musí na stavbu schválit dalších 42 milionů korun z krajského rozpočtu. Na dotaz ČTK to dnes řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

„Myslíme si, že není možné projekt zastavit, protože současná podoba okolí krajského úřadu je neudržitelná a nesplňuje ani funkci,“ řekl Půta. Připustil zároveň, že v současné chvíli není jisté, že se napodruhé podaří dodavatele najít. Situace je podle něj nepředvídatelná. Variantu počkat na zlepšení situace na stavebním trhu ale krajští radní odmítli. „Nemyslím si, že je možné obecně zastavit investice ve veřejném sektoru, to by asi byla pro ekonomiku další rána do vazu, stavebnictví je jeden z významných sektorů ekonomiky,“ dodal.