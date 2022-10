Na jihu Ostravy začne v pondělí oprava frekventované Plzeňské ulice

Řidiči tam musí počítat s dopravními komplikacemi, dopravu budou kyvadlově řídit semafory. Oprava bude stát bez DPH 34,6 milionu korun a její první etapa potrvá do konce listopadu. ČTK to dnes sdělil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Opravovat se bude zhruba dvoukilometrový úsek silnice od odbočky do Staré Bělé a sjezdu k Lidlu v Bělském Lese až skoro po světelnou křižovatku v Nové Bělé. Do konce listopadu se bude dělat první etapa rekonstrukce, opravovat se bude jižní polovina uvedeného úseku.

Silnice I/58 vede z Ostravy do Mošnova a dál do Příbora či Kopřivnice. Patří mezi hlavní silnice vedoucí z Ostravy jižním směrem až do rekreační oblasti Beskyd. Stěžejní je pro ostravské mezinárodní letiště v Mošnově i tamní průmyslovou zónu. ŘSD tento týden zahájilo stavbu obchvatu Mošnova za téměř 369 milionů korun.