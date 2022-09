Chrudim chce získat areál bývalého okresního policejního ředitelství

Areál v centru nyní radnice využívá pro ubytování uprchlíků před válkou na Ukrajině. Převod zastupitelé schválili, musí s ním ještě souhlasit ministerstva vnitra a financí a vláda. „Sám si uvědomuji, že je to velké sousto. Na druhou stranu je to tak zajímavý prostor, že u mne osobně převažuje pocit, že je dobře, že to zastupitelstvo schválilo,“ řekl místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci).