V Pardubickém kraji se začalo stavět v 1. čtvrtletí nejvíc bytů za 15 let

V Pardubickém kraji začali stavebníci v 1. čtvrtletí stavět 755 bytů. Byla to nejvyšší čtvrtletní hodnota za posledních 15 let. Dokončená bytová výstavba naopak klesla. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu v Pardubicích.