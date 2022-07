Ceny kolísají. Jak nezchudnout, ale naopak vydělat?

Investice do nemovitostí se stále vyplatí

Výjimek je několik. Aktuálně vydělávají investice do komodit jako je zlato či akcie energetických společností. Je ovšem třeba počítat s tím, že i u nich se růstový trend dříve či později obrátí. Stále se vyplatí investice do nemovitostí. To, že se realitní trh mění, z nich nedělá méně atraktivního zhodnocovatele a dlouhodobého uchovatele peněz. Lidé jednoduše stále budou potřebovat mít kde bydlet a pracovat. Jen je třeba počítat a přemýšlet víc dopředu.