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ZprávyУкраїнські новиниЯкою буде погода на початку літніх канікул?

Якою буде погода на початку літніх канікул?

Наталія Драган
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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13:00

Згідно з прогнозом погоди, найближчими днями тропічні температури у Чехії чергуватимуться з грозами та дощами.

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Цього четверга більшість чеських дітей востаннє йдуть до школи перед початком великих двомісячних канікул. Погода в ці дні буде різною – спекотні температури вище 30°C змінюватимуться грозами.

У п’ятницю буде хмарно, очікується дощ або гроза. Вранці температура знизиться до 18-14°C, а вдень сягатиме 29-33 °C.

«Вихідні принесуть зниження температури повітря. Особливо в суботу буде хмарно, більше опадів, іноді навіть грози», – повідомила метеоролог Дагмар Гонсова.

У суботу вранці температура повітря становитиме від 18 до 14 °C, вдень – від 21 до 25 °C, на сході – до 27 °C. У неділю очікується мінлива хмарність, місцями дощі або грози. Температура вранці триматиметься від 18 до 14 °C, вдень підвищиться до 22-27 °C.

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