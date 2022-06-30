Якою буде погода на початку літніх канікул?

Цього четверга більшість чеських дітей востаннє йдуть до школи перед початком великих двомісячних канікул. Погода в ці дні буде різною – спекотні температури вище 30°C змінюватимуться грозами.

У п’ятницю буде хмарно, очікується дощ або гроза. Вранці температура знизиться до 18-14°C, а вдень сягатиме 29-33 °C.

«Вихідні принесуть зниження температури повітря. Особливо в суботу буде хмарно, більше опадів, іноді навіть грози», – повідомила метеоролог Дагмар Гонсова.