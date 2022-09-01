Вихідні обіцяють літні температури та місцями короткочасні дощі

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Вранці на вихідних у Чехії буде прохолодно, але денні температури можуть перевищувати літні 25 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє Чеський гідрометеорологічний інститут.
Перший шкільний день, а відтак і початок метеорологічної осені, був переважно сонячним.
У п'ятницю буде ясно з мінливою хмарністю. У суботу можливі короткочасні дощі, у неділю – місцями з грозами.
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«Найближчими днями ранки будуть досить холодними, з температурою близько 8 градусів за Цельсієм, а вдень трохи вище 20 градусів за Цельсієм», - повідомили синоптики.
На вихідних вночі повітря прогріється до 15 градусів за Цельсієм, вдень стовпчики термометрів можуть піднятися до 26 градусів тепла.
Літні температури мають зберегтися і на початку наступного тижня. Згідно з прогнозом, у понеділок очікується мінлива хмарність з проясненнями.