Hlavní obsah

«Ми досі не оговталися від тих подій». Харків’янка звикає до нового життя у Празі

Наталія Драган

Страх поширення туберкульозу серед біженців вщух. Більше людей приїхало з ВІЛ

Даніела Пршадова, Дарина Дзюба

Відео: Привітання Президента України

Seznam Zprávy
ZprávyУкраїнські новиниВихідні обіцяють літні температури та місцями короткочасні дощі

Вихідні обіцяють літні температури та місцями короткочасні дощі

ČTK, Наталія Драган
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

Reklama

16:00

У суботу та неділю до Чехії повернеться тепла погода, але вранці буде холодно.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Вранці на вихідних у Чехії буде прохолодно, але денні температури можуть перевищувати літні 25 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє Чеський гідрометеорологічний інститут.

Перший шкільний день, а відтак і початок метеорологічної осені, був переважно сонячним.

У п'ятницю буде ясно з мінливою хмарністю. У суботу можливі короткочасні дощі, у неділю – місцями з грозами.

Українські новини Seznam Zprávy

Podívejte se, co pro vás každý den připravujeme.

Подивіться, про що ми пишемо для вас щодня.

Původní zprávy a rozhovory: Jak se Češi chystají na to, až válka skončí:

Důležité informace a rady: Jak získat práci, jak bydlení, ale také například o mapách v mobilu:

Informace z celého Česka: Ukazujeme i to, co se děje v zemi, ve které nyní žijete:

«Найближчими днями ранки будуть досить холодними, з температурою близько 8 градусів за Цельсієм, а вдень трохи вище 20 градусів за Цельсієм», - повідомили синоптики.

На вихідних вночі повітря прогріється до 15 градусів за Цельсієм, вдень стовпчики термометрів можуть піднятися до 26 градусів тепла.

Літні температури мають зберегтися і на початку наступного тижня. Згідно з прогнозом, у понеділок очікується мінлива хмарність з проясненнями.

Sdílejte článek

Související články

Житло для українців пів року потому. Дефіцит квартир та важка адаптація

Ще не усі діти адаптувалися у Чехії. Як за кордоном живеться найменшим?

«Навчи мене»: курс чеської мови для українських асистентів педагога

Чехія може долучитися до відбудови Дніпропетровської області

Související témata:
Українські новини

Наступні новини