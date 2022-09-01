Вихідні обіцяють літні температури та місцями короткочасні дощі

Вранці на вихідних у Чехії буде прохолодно, але денні температури можуть перевищувати літні 25 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє Чеський гідрометеорологічний інститут.

Перший шкільний день, а відтак і початок метеорологічної осені, був переважно сонячним.

У п'ятницю буде ясно з мінливою хмарністю. У суботу можливі короткочасні дощі, у неділю – місцями з грозами.

«Найближчими днями ранки будуть досить холодними, з температурою близько 8 градусів за Цельсієм, а вдень трохи вище 20 градусів за Цельсієм», - повідомили синоптики.

На вихідних вночі повітря прогріється до 15 градусів за Цельсієм, вдень стовпчики термометрів можуть піднятися до 26 градусів тепла.