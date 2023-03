Loni výrazně přibylo „superdůchodců“

A počet lidí s penzí od 40 do 50 tisíc korun stoupl z 821 na 4603. Což představuje růst o 560 procent.

„Valorizace mohly mít u některých důchodů podstatný vliv, protože mimořádné valorizace zvyšují důchody tím víc, čím vyšší je výchozí procentní výměra pobíraného důchodu, takže v absolutních číslech se těm, co už před valorizací pobírají vysoký důchod, zvýší o nejvyšší částky,“ říká Drmolová.

„Přesluhování zvyšuje důchody poměrně hodně. Zatímco před dosažením důchodového věku se za každý rok takzvaná procentní výměra důchodu zvyšuje o 1,5 procenta z výpočtového základu, tak po dosažení důchodového věku to je za každý rok 6 procent. Je to čtyřikrát tolik. Při přesluhování to skutečně roste rapidně,“ vysvětluje Pavel Trenda, odborník na důchody stojící za portálem Optimální důchod.