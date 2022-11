Archeologové v trase D35 mezi Sadovou a Hořicemi našli hroby únětické kultury

Kuriózním nálezem z období novověku jsou kosterní pozůstatky krávy s odříznutou hlavou uloženou v břiše. ČTK to řekli zástupci institucí, které se na rozsáhlém výzkumu podílejí. Zkoumaný úsek měří 10,5 km.

Nejdále jsou archeologové v úseku mezi Kozineckým rybníkem u Sadové a obcí Klenice. „Tento úsek je z archeologického hlediska zatím nejzajímavější. Je tam zachyceno kostrové pohřebiště ze starší doby bronzové, ze starší fáze únětické kultury datované do období 2200 až 2150 před naším letopočtem. Kvůli agresivní kyselosti půd se kosterní pozůstatky téměř nedochovaly. Za to máme z hrobů dobře zachovalé hliněné nádoby typické pro únětickou kulturu,“ řekl Rytíř. Objevili tam čtyři hroby s výbavou tvořenou převážně hliněnými nádobami. „V jednom případě se podařilo zachytit otisk původní dřevěné rakve,“ řekl.

Za kuriózní označila nález krávy uložené v jámě, zřejmě z období od 18. do 20. století. „Zvláštní na tom je, že kráva přišla o hlavu, která byla uložena do zřejmě vykuchaného břicha. Zvíře mělo i uříznuté rohy, také ty měla dané mimo. Nemáme pro to vysvětlení,“ řekla Němcová.