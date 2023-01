Ukrajina potřebuje rychlejší dodávky zbraní, říká Zelenskyj

Ve východoukrajinské Doněcké oblasti panuje velmi těžká situace a Ukrajina potřebuje rychlejší dodávky zbraní a nové typy výzbroje, aby mohla čelit ruským útokům. Prohlásil to v nedělním videoposelství ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj v Bachmutu, Vuhledaru a na dalších místech v Doněcké oblasti dochází neustále k ruským útokům.

Zelenskyj se také vyjádřil k účasti Ruska na olympijských hrách v Paříži v roce 2024. Pokud by podle něj byla ruským sportovcům účast umožněna, byla by to ukázka toho, že „teror je nějakým způsobem přijatelný“. Podle jeho slov nesmí být Rusku dovoleno využívat olympiády nebo jakékoli jiné sportovní události k propagandě své agrese nebo svého státního šovinismu.