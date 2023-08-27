5:59 v originále: Падение Евгения Пригожина

Евгений Пригожин, глава частной армии „Группа Вагнера“, которая сыграла ключевую роль в российском вторжении на Украину и в июне восстала против руководства российской армии, скончался в России в результате крушения своего частного самолета. Кто мог заинтересоваться смертью Пригожина? Что эпоха Вагнера говорит о том, как устроена современная Россия? И означает ли смерть лидера „Группы Вагнера“ её окончательный конец?