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5:59 v originále: Падение Евгения Пригожина

Lenka Kabrhelová
Foto: Soukromý archiv Natalie Vasiljevy, Seznam Zprávy

Natalia Vasilyeva, zpravodajka listu The Daily Telegraph pro Rusko

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5:59
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Смерть основателя частной военной группы „Вагнер“ Евгения Пригожина вызвала волну спекуляций и вопросов. С корреспондентом The Daily Telegraph по России Натальей Васильевой обсуждаем что известно об обстоятельствах ключевых событий.

Евгений Пригожин, глава частной армии „Группа Вагнера“, которая сыграла ключевую роль в российском вторжении на Украину и в июне восстала против руководства российской армии, скончался в России в результате крушения своего частного самолета. Кто мог заинтересоваться смертью Пригожина? Что эпоха Вагнера говорит о том, как устроена современная Россия? И означает ли смерть лидера „Группы Вагнера“ её окончательный конец?

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Česká verze rozhovoru s Natalií Vasilyevou

Českou verzi rozhovoru Lenky Kabrhelové se zpravodajkou listu The Daily Telegraph pro Rusko Natalii Vasilyevou si můžete poslechnout zde.

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(Чешская версия эпизода с Наталией Васильевой: Полную беседу с корреспондентом газеты „The Daily Telegraph“ по России Натальей Васильевой можете послушать в пятничном выпуске подкаста „5:59“.)

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