Ošetřovatel ji zalehl a udusil. Příběh, který mění poměry v českých ústavech

Před dvěma lety ošetřovatel jindřichohradeckého centra sociálních služeb zabil jednu z klientek s mentálním postižením. Policie případ vyšetřila a soud muže poslal do vězení, na veřejnost se ale příběh Doroty Šandorové nedostal. Ledy státní správy se začaly hýbat až poté, co ho uveřejnil týdeník Respekt. Co musí stát udělat proto, aby se nic takového už neopakovalo?