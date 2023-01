Zemřela špionka Betty Lee Knorr, manželka generála Miloše Knorra

Zdálo se, že se Milošova slova nenaplní. Po dvou schůzkách se vrátil do Spojených států a jejich cesty se rozešly. Ne nadlouho. Po dvou letech se setkali znovu a dali se dohromady. Když se brali, bylo Betty Lee dvacet sedm let, Miloši Knorrovi třiačtyřicet. Útržky z manželovy minulosti znala už před svatbou, podrobnosti se ale dozvídala až léta po ní.

Miloš Knorr zemřel 1. července 2008 v New Yorku. Urna s jeho popelem byla pohřbena po boku jeho rodičů na ivančickém hřbitově, a to přesně deset let po jeho smrti. Betty Lee Knorr se ze zdravotních důvodů pohřbu nemohla zúčastnit. Až do posledních chvil ale opatrovala manželovu památku.