„Jde o budoucnost našich dětí.“ Vesnice bojuje se suchem sázením zelené hradby

Před deseti lety se to rozhodli zvrátit a spustili projekt, který postupně proměnil nejbližší okolí. Za domy začala růst zelená hradba stromů a luk, takzvaných biotopů.

„Na jaře opět vykvétají stromy a do okolí se vrací zvířata,“ pochvaluje si současný starosta Šumic Robin Ondrášek (Pro obec Šumice).

Další z místních zemědělců, Pavel Lavička, je ale s iniciativou spokojený. „Každý strom, který se vysadí, je dobře. Těch pár hektarů orné půdy není tak podstatných a do budoucna jde o vše – o zadržení vody i zeleň jako takovou,“ říká.

Jen u biotopů v Šumicích nechtějí skončit. „Připravujeme poslední projekt obnovy místních mokřadů a potoku. Z dětství si pamatuji, že pole byla až do pozdního jara podmáčená vodou, vznikala tak jezera, na kterých hnízdily labutě. V zimě jsme na nich bruslili. S vysoušením polí ale jezera zmizela,“ říká Robin Ondrášek.

„Příroda je křehká a my jsme ji tu téměř čtyřicet let ničili. Krajina se teď hojí, ale pár let na úplnou obnovu nestačí a o přírodu bude potřeba pečovat vždy,“ zdůrazňuje Pavel Lavička.