Památkáři radí, kam solární panely ano a kam už ne

Podle ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové je třeba rozlišovat, jestli jde o kulturní památky, kde se budou i nadále solární panely povolovat jen výjimečně, památkové rezervace a zóny, nebo chráněná území. V těch posledně zmíněných by lidé měli mít možnost za určitých podmínek panely na střechy nebo fasády instalovat bez zbytečných komplikací.

Do doby před přijetím metodiky se instalace solárních panelů v památkově chráněných územích spíše zamítala. Teď se ale přesně popisuje, co jsou zákonem chráněné kulturní hodnoty, a rozlišuje různé formy památkové ochrany.

Specifickým případem může být atypické použití panelů při opravách památek moderní architektury a průmyslových staveb. Tam bude nutnou podmínkou vysoká kvalita návrhu vedoucí k přirozenému začlenění zařízení do celku objektu i území, ve kterém se nachází.

Goryczková uvedla, že instalace fotovoltaických panelů vždy s sebou nese další změny pro daný objekt. Například pokud chce majitel historického objektu k panelům pořídit baterie, musí je mít v suché místnosti, která se v takových objektech nemusí najít. Rozvod elektřiny znamená zásah do historického zdiva.

„Je třeba posoudit statiku, protože ne všechny historické krovy mohou tyto systémy unést a musí se zpevnit. Specifická je požární ochrana a hasební systém, zvýšené jsou nároky na údržbu a snižuje se životnost střešních konstrukcí. To vše zvyšuje náklady a snižuje se tak návratnost instalace panelů,“ uvedla ředitelka.

V Karlových Varech by se podle Goryczkové nabízel k instalaci panelů hotel Thermal, který je součástí městské památkové rezervace, ale dostatečně převyšuje okolní zástavbu.

Památkáři doporučují při schvalování fotovoltaiky v památkových zónách zohledňovat, jestli je při pohledu ze země nebo jiných blízkých budov vidět, případně jestli je alespoň částečně integrovaná do povrchu střechy. Tady na příkladech rovných střech.

Směrodatné by také mělo být hledisko kompaktnosti. Panely by ze šikmých střech neměly příliš „trčet“ do prostoru, radí památkový ústav.