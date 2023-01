Čína se přestala bát covidu a asijské akcie vyrazily vzhůru

Asijské akciové indexy jsou na dobré cestě vstoupit do dlouhodobějšího býčího (rostoucího) trhu. Ten je definován jako růst o dvacet a více procent od posledního minima. Pozitivní nálada na tamních burzách přichází poté, co Čína zrušila přísná protipandemická opatření. Slabší americký dolar zároveň přilákal investory zpět do regionu.