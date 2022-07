Euru se nedaří a stahuje korunu, hlavně vůči dolaru

Kromě rozdílných měnových politik obou centrálních bank existují i další faktory, které vedou k oslabování eura. Jedním z nich je rozhodně válka na Ukrajině, která se negativně přelévá do kurzu jednotné evropské měny. Rusko totiž omezilo vývoz plynu do Evropy a existuje riziko, že dodávky této klíčové suroviny odstřihne úplně. Státy, které jsou na ruském plynu závislé, především Německo, by se tak jednoduše mohly dostat do recese.