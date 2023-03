ECB zvýšila úroky, strach z inflace byl větší než ze švýcarských bankéřů

Evropská centrální banka se nezalekla potíží, které by mohla do eurozóny přenést švýcarská velkobanka Credit Suisse. Zvýšila všechny úrokové sazby o 50 bazických bodů.

Bankéři ve Frankfurtu tak vůbec nereagovali na aktuální potíže druhé největší švýcarské banky Credit Suisse, které by v případě přenesení do eurozóny mohly rozkolísat její finanční sektor. Někteří analytici spekulovali, že by místo zvýšení o 50 bodů mohl přijít mezikrok o 25 bodů, případně pauza ve zvyšování.