Přechod na zelenou energii žene vzhůru cenu mědi

Trhy sázejí na to, že americká centrální banka (Fed) v letošním roce sníží úrokové sazby, cože oslabí dolar a následně zatraktivní měď pro zahraniční odběratele. Cena mědi se totiž stanovuje v dolarech. Kromě toho na nedávné konferenci o změně klimatu COP28 podpořilo více než 60 zemí plán na ztrojnásobení globální kapacity obnovitelných zdrojů energie do roku 2030. To je podle analytiků Citibank pro měď velmi povzbudivé.