Sobíšek: Silná koruna způsobí nevratné škody

Teď je otázka, jestli to investorům stačí, nebo nestačí, aby uplatňovali své strategie. To, že ČNB udržuje něco jako kurzový závazek, potenciálně snižuje volatilitu na koruně. Takže to znamená, že sem proudí krátkodobý kapitál, který tlačí korunu k posílení.

Je jasné, že silná koruna může o něco stlačovat inflaci, ale je to o malé desetiny procentního bodu. Když máme inflaci dvojcifernou, tak je to skoro neznatelné.

Škoda vzniká ze dvou důvodů. Jednak že kurz je silnější, než je optimální pro ekonomiku. Zadruhé, že se koruna moc hýbe. Ideální pro většinu ekonomických subjektů by bylo, kdyby kurz byl pevný, kdybychom měli euro. To, že je volatilní, škodí všem stranám.

Ty ztráty samozřejmě vnímám. I když se přímo nepromítají do ekonomiky, je to ukazatel, který o něčem svědčí, a ta ztráta bude muset jednou být uhrazená. Čili je otázka, kdy a v jaké formě.

Druhý kanál je, že zpřísňování měnové politiky samotné, to znamená snižování úrokového diferenciálu mezi korunou a eurem a dolarem – což by mělo snižovat atraktivitu těch carry tradů (spekulativních, hlavně měnových krátkodobých obchodů, které se snaží vydělat na různých úrokových sazbách, pozn. red.), které teď tlačí korunu k posílení.

Je trochu otazník nad tím, co udělá způsob, jakým se švýcarská centrální banka vypořádala s Credit Suisse (v rámci prodeje bance UBS bylo rozhodnuto o odpisu dluhopisů AT1 v hodnotě více než 17 miliard dolarů, pozn. red.). Slyšel jsem vyjádření centrální banky, že podobné způsoby umořování ztrát, to znamená škrtnutí těch podřízených dluhopisů, nebude preferovat.

Je tady určitá nejistota. A kdyby se ukázalo, že se tímto způsobem zachází s potenciálními ztrátami i v eurozóně, tak by to asi výrazným způsobem zdražilo kapitál bankám včetně českých.

Zatím bych tento efekt nechtěl přeceňovat, protože se to týkalo jedné banky. Ta není přímo regulovaná Evropskou centrální bankou (ECB) a zatím tady nemáme příklad, že by ECB ani ČNB k podobné situaci přistupovala stejně.

Myslím si tedy, že se situace spíš uklidní a k dalšímu zdražení financování bankám nedojde. Většinou mají na pokrytí svých potenciálních závazků čas do konce roku, a to hodně času. Je tady určitá nervozita a v horším případě by došlo ke zdražování kapitálu ještě jiným kanálem, než je zvyšování úrokových sazeb, což by nebylo šťastné.