Propít se k pravdě. Švandovo divadlo chystá adaptaci oscarového Chlastu

Příběh filmu se točí kolem teorie, že by se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato malá intoxikace otevírá mysl člověka k poznání světa kolem, zmírňuje problémy a zvyšuje kreativitu. Tato teorie zaujme Martina a jeho tři přátele, unavené středoškolské učitele, a pustí se do experimentu, při kterém si po celý den udržují hladinu alkoholu v krvi. Zkoušejí zjistit, proč muži vlastně pijí a čím mohou trpět, zda pomáhá řízená opilost k sebejistějšímu vystupování, šťastnějšímu manželství nebo dokonce k vytoužené partnerce.

Učitelské povolání ústřední čtveřice inspirovalo režiséra a scénografa Lukáše Kuchinku k zasazení hry do minimalistického prostoru s bílými magnetickými tabulemi. Ty slouží hrdinům k zaznamenávání experimentu, umožňují ale i projekce a posun ve vnímání reality, jež se s užíváním alkoholu pojí. Divákům pak tvůrci přisoudili role studentů, kteří alkoholovým výkonům svých učitelů přihlížejí.

Podle údajů Českého statistického úřadu se v kategorii rizikové konzumace alkoholu v roce 2020 nacházelo 18,9 procenta populace ve věku 15 a více let (27,1 procenta mužů a 11,1 procenta žen). Do kategorie středního rizika spadalo 8,9 procenta respondentů a do vysokého rizika, tedy škodlivého pití alkoholu, 9,9 procenta lidí.