Video: Záložní plán v době války. Vojáci si nechávají zamrazit sperma

Někteří ukrajinští vojáci si před odchodem na frontu nechávají zamrazit sperma. Pro tento krok se rozhodl i Ukrajinec Jevhen Romanjuk, který se krátce po začátku ruské invaze oženil a s manželkou Jaroslavou si přáli založit rodinu.

„Narazila jsem na článek, ve kterém se psalo, že existují kliniky, které jsou tímto způsobem připraveny pomoci rodinám vojáků. Bála jsem se, jak na tu myšlenku bude manžel reagovat. Jemu se ale nápad zalíbil,“ říká v reportáži Rádia Svobodná Evropa Jaroslava.

Mnoho ukrajinských klinik nabízí, že si mohou ukrajinští vojáci a vojačky nechat zdarma zamrazit své sperma nebo vajíčka pro případ, že by se na frontě vážně zranili nebo zemřeli.

„Přišlo mi to zajímavé, protože život během války je velmi nejistý. Můžete zemřít, nebo být zraněn. Tak jsem si řekl: ‚Udělejme to pro všechny případy, i když to nikdy nebudeme potřebovat.‘ Pořád je lepší to udělat,“ svěřil se Jevhen Romanjuk.

Manželé museli vše velmi rychle zařídit. „O Vánocích přijel muž na den a půl domů, tak jsem začala vše obvolávat. Nepanikařila jsem, bylo to spíš vzrušující. Chceme to udělat a žádný vojenský rozvrh by nám neměl zhatit naše plány. Začala jsem telefonovat, ale nikdo nás nechtěl hned přijmout, protože byly Vánoce – 25. prosince,“ vzpomíná Jevhenova manželka.

Nakonec se podařilo jednu kliniku najít. Druhý den ordinaci otevřeli jen kvůli manželovi. „Nebylo to plánované. Na Vánoce jsme měli mít dva dny volna. Ale hned jsme se domluvili, protože to bylo pro vojáka. Oni nás brání, tak pro ně musíme udělat všechno, co je v našich silách,“ říká embryoložka Marharyta Luchynská z kliniky, kam se Jevhen dostavil.

Tamní lékaři potvrdili, že o zamrazení spermatu je teď velký zájem. „Na naši kliniku přichází mnoho rodin, které si chtějí uchovat svůj biologický materiál. Mělo by jich ale být ještě víc. V dnešní době je to pokročilá celosvětová praxe prováděná před odchodem do boje. Vojáci si uchovávají svůj biomateriál, aby se později mohly realizovat jejich plány,“ říká odborník na reprodukci Oleksandr Darij.

Ale jsou tu ještě právní problémy. Na Ukrajině totiž neexistuje žádný zákon, který by umožňoval použít sperma mrtvého muže. Takže je potřeba vždy podepsat plnou moc s podrobnými informacemi, kdo je oprávněn sperma v případě úmrtí použít.

„Sleduji zdravotní stav svého manžela. Je mu teprve 27 let, ale od invaze se jeho stav vážně zhoršil. Kvůli podchlazení ho bolí kolena a páteř. To vše může mít vliv i na jeho reprodukční funkce,“ obává se o zdraví svého muže Jaroslava Fedorašová.