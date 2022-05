V Ostravě si lze prohlédnout renovovaný objekt někdejších jatek

Celkové náklady na přeměnu budovy včetně jejího nákupu byly téměř 345 milionů korun. Objekt je první budovou ve městě, jejíž proměna vzešla z architektonické soutěže. Přestavba trvala déle než dva roky a několik týdnů ještě budou pokračovat dokončovací práce. „Je to jeden z klíčových projektů našeho strategického plánu, který jsme přijímali v roce 2016 pod značkou fajnOVA. Smyslem tohoto projektu je po desítkách let chátrání vrátit do veřejného života historicky cenný objekt. Přidaná hodnota je v tom, že vznik a realizaci toho projektu hodně podporovala občanská společnost. Další přidanou hodnotou je to, že tento projekt se stane základem nové městské čtvrti, která se tady v okolí během několika dalších let vytvoří,“ uvedl primátor Tomáš Macura (ANO).