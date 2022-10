Lanovka na Petřín je ode dneška kvůli údržbě mimo provoz. Rozjede se 28.října

Dopravní podnik chystá obnovu vozů lanovky, které budou mít nový design. Současné vozy jsou na hraně životnosti, podvozky mají z 30. let a karoserie z 80. let 20. století. Nové vozy budou proti dosavadním „prosklenější“, aby se zlepšil výhled cestujících. Sedačky budou sklápěcí, rozšířena bude vyhlídková plošina a vznikne i dostatečný prostor pro vozíčkáře nebo kola. Změní se také interiér stanic, kde dosud byly mramorové obklady z 80. let. Veřejnou zakázku na nákup nových vozů plánuje dopravní podnik vyhlásit do konce letošního roku.