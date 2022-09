Praha má studii pro novu čtvrť na Nových Dvorech, stavět se začne v roce 2027

Stavět by se mohlo začít v roce 2027. Na ploše o rozloze 49 hektarů vznikne čtvrť s 2400 byty pro až 5500 lidí. Podlahová plocha bude 350.000 metrů čtverečních a postavena bude rovněž základní škola, dvě mateřské školy, kulturní centrum, poliklinika, zařízení pro seniory, nízkoprahové centrum, pošta, vzniknou obchody a služby a prostor pro sport a rekreační plochy. Výstavba by měla trvat asi sedm let a skončit v roce 2034.