Jak volit s voličským průkazem a jak si o něj požádat

V letošním a příštím roce nás čekají hned troje volby. V září 2022 se uskuteční volby do Senátu a společně s nimi volby do obecních zastupitelstev . V lednu 2023 volba prezidenta ČR .

Voličský průkaz umožňuje voliči volit kdekoliv na území Česka mimo volební okrsek, který přísluší jeho trvalému bydlišti, záleží ovšem na druhu voleb. Lze ho využít při volbách do zastupitelstev krajů, do Senátu, do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu a při volbě prezidenta. Pozor na fakt, že v každých volbách funguje voličský průkaz odlišně.