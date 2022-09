Červnový Zpravodaj Sherlock Senior

Jenže sdělení „Je potvrzeno“ má dvě velké mouchy. Ta první je celkem jednoduchá: Automobily cizích států se u nás neevidují. Tudíž žádná statistika, která by potvrzovala počet vozů s SPZ z vybraných ukrajinských oblastí, neexistuje. Druhá vada je znalecká. Specialista na trh s ojetými vozy Václav Pokorný vysvětlil , že na Ukrajině je stejná situace jako v Česku. Když si koupíte vůz v jednom regionu a chcete si ho přeregistrovat, zůstává vám původní SPZ. Takže není možné vždy poznat, odkud vozidlo pochází. S tím souvisí i skutečnost, že velmi krátce po vypuknutí války se zvedla uprchlická vlna a vlaky a autobusy směrem do bezpečných zemí byly přeplněné. Proto z důvodu rychlé evakuace docházelo k dovozu vozů z okolních zemí a jejich registraci právě v nejzápadnějších regionech blízko slovenské či polské hranice.

​Nutné je zmínit i současnou realitu Ukrajiny. Byť se nejvíce bojuje na východě a jihovýchodě země, sirény zní téměř ve všech oblastech. Kdyby byla bombardována Ostrava, dá se taktéž očekávat, že ani obyvatelé Plzně by nečekali, až jim na dům spadne bomba, a emigrovali by na západ.

U takovýchto sdělení by nám měla hned zablikat kontrolka. Je totiž velmi nedůvěryhodné, když v příspěvku není uvedeno, na jaké benzince a v jaké lokalitě se událost stala. Pokud chce někdo světu oznámit šokující informaci, měl by se snažit, aby zpráva působila co nejvěrohodněji. Zvlášť když autorka původního postu v jednom z následujících komentářů uvede: „… no nadávala i ta pokladní, že už je i šéf naštvaný, kolik jich je za den, no je to hnus.“ Pokud zaměstnanec čerpací stanice skutečně takto otevřeně mluví se zákazníky, je překvapivé, že o tom neinformoval média nebo příslušné úřady. Zásadní však je, že podpora ukrajinským uprchlíkům je jasně určená státem od letošního dubna a žádný příspěvek na benzin neexistuje.