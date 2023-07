TechMIX: AI zjednodušuje datovou analýzu, vědci ale musí být opatrní

Jako pravidelní čtenáři TechMIXu víte, že se poslední přibližně rok intenzivně věnujeme generativní umělé inteligenci . Pokud chcete mít přehled o tom, co je v této oblasti nového, určitě ale nespoléhejte jen na náš newsletter. Nestíháme psát ani zdaleka o všem, co se v tomto stále rozmanitějším sektoru děje. Nejlepší asi je udržovat si povědomí skrze experimentování s různými nástroji.

Od všech ostatních funkcí ChatGPT se liší zásadním tlačítkem „upload“, které vám umožní nahrát do cloudu své vlastní soubory a požádat GPT-4, aby se do nich pustil a pomohl vám s jejich analýzou. Není to ale tak, že by si je přečetl a pak si tu analýzu slovo po slovu vymyslel skrze jazykový model. To by byla velmi primitivní a problematická funkce, protože namísto statistik byste dostali jen důvěryhodně znějící dojmologii.