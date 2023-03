Heslo musí být unikátní a silné. Důležité služby zabezpečte ještě lépe

Přečíst maily. Nakoupit v e-shopu. Zaplatit fakturu. Na internetu často potřebujeme prokázat svou identitu. Obvykle to děláme pomocí přihlašovacího jména a hesla.

Sestavili jsme – dle rad odborníků a doporučených postupů – základní návod pro lepší zacházení s hesly. Abychom pochopili, jak postupovat, musíme se napřed podívat, co nedělat.

Nyní si tyto body rozebereme jeden po druhém. Mohlo by se zdát, že jsou tyto rady zbytečně složité. Bližší pohled však ukáže, že každá má svůj praktický důvod.

Heslo je jako klíč. Pokud byste jedním klíčem mohli otevřít všechny své dveře, máte problém. Ztráta jednoho klíče by vedla k tomu, že musíte změnit všechny zámky. U hesel je to ale ještě horší. Jejich ztrátu často nemůžete vůbec ovlivnit.

Volit si unikátní heslo je tedy první krok k dobrému zabezpečení. Kdybyste si odnesli z tohoto článku jedinou věc, měla by to být právě tato. Ale sama o sobě nestačí.

To je ale hloupost. Takové heslo sice bude svítit jako „silné“, ale ve skutečnosti by vás před odhodlaným hackerem neochránilo. Pokročilé prolamovací nástroje s takovými taktikami počítají. Nejste jediní, koho napadlo dát na konec hesla jedničku a tím do něj dodat číslo. Takové heslo se tedy tváří jako silné, ale ve skutečnosti moc velkou ochranu neposkytne.