Babišovi jsem poslal SMS, že mě překvapil, říká Pavlův „lobbista“ Kolář

Jako lobbistu, tedy v politické češtině spíše zápornou postavu, Petra Koláře vykreslil Babiš na své povolební tiskové konferenci, na níž před druhým kolem shodil rukavice. Už před prvním kolem volby, v „last minute“ snaze získat na svou stranu voliče, si ale bývalého diplomata za Pavlovo slabé místo vytipovala i Danuše Nerudová.

Petr Kolář, který ve své diplomatické kariéře dosáhl na nejprestižnější posty velvyslance v USA i v Rusku, je nepochybně silným hráčem na české politické scéně. A to nejen v posledních letech. Významnou roli - v podstatě whistleblowera - sehrál už například v kauze falešných sponzorů ODS v 90. letech minulého století.

Sám sebe dnes šedesátiletý Kolář popisuje jako Pavlova přítele a profesně jako OSVČ konzultanta v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Je externím poradcem šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS). A pracuje pro americkou právní a konzultantskou firmu s globálním působením Squire Patton Boggs.

„Squire Patton Boggs nikdy nezastupovala nikoho, kdo by vystupoval proti českému státu. A já mám svoji svobodu, pokud po mně chtějí konzultaci s nějakým klientem, mohu se rozhodnout zda ano, nebo ne,“ odmítá pro Seznam Zprávy Kolář jakákoli podezření ze střetu zájmů, když se pohybuje v blízkosti žhavého kandidáta na prezidenta.

Bublinky na oslavu - ale doma

Petr Pavel s Kolářem spolupracuje už několik let. Když se generál vrátil z NATO, kde vedl vojenský výbor, začali spolu objíždět zemi s debatami pro veřejnost.

„V roce 2018 jsme založili spolek Pro bezpečnou budoucnost, jehož smyslem bylo lidem vysvětlovat, co jsou reálné a co fiktivní hrozby. Tedy když už by se chtěli bát, aby se báli toho, co reálnou hrozbou je, a nenechávali se strašit nesmysly a manipulovat sebou,“ popisuje Kolář.

Dlouho připravovaná kandidatura generála Pavla Na rozdíl od Danuše Nerudové byla cesta Petra Pavla na Hrad pečlivě připravovaná několik let. Už před minulou prezidentskou volbou se s ním seznámil podnikatel a filantrop Libor Winkler. Ten v minulosti sponzoroval jak prezidentskou kampaň Karla Schwarzenberga v roce 2013, tak Jiřího Drahoše v roce 2018, dnes patří mezi klíčové sponzory Pavla. Nejprve sponzoroval Pavlův projekt věnující se evropské bezpečnosti, která je pro něj osobně klíčová. S odstupem času říká, že i když tehdy věřil, že by Pavel mohl být superkandidát, zásadní pro něj bylo i to, jaká stanoviska k bezpečnosti země zastává. „V podstatě win-win situace,“ říká o tom, jak přemýšlel o investici svých peněz. Za celou dobu prý Pavlovi poskytl malé jednotky milionů korun. Foto: David Neff, Seznam Zprávy Petr Pavel v kampani sází i na svou pověst bezpečnostního experta. Už v létě 2019 se sešli zástupci sněmovní opozice (dnes vládní pětikoalice) řešit otázku prezidentské volby. Mezi zmiňovanými jmény padalo již v tu dobu jméno Petra Pavla. Jako možná kandidátka se tehdy zmiňovala politička ODS Miroslava Němcová a v úvahu tehdejší opozičníci brali i europoslankyni Věru Jourovou, byť jde o jméno z „Babišovy líhně“.

Už tehdy se ale v politickém zákulisí proslýchalo, že tyto aktivity mohou být prologem k prezidentské kandidatuře.

„Při těchto debatách se na nás lidé často obraceli, abychom kandidovali na prezidenta, jeden, nebo druhý. Postupně bylo zřejmé, že by bylo lepší, kdyby to byl Petr Pavel. Má mnohem větší záběr, protože není klasický příslušník ‚pražské kavárny‘, a má přímou zkušenost z válečných konfliktů. Je to tedy člověk, který ví, jak je válka hrozná, a ví, jak zabránit tomu, aby válka byla,“ dodává Kolář už se zjevnou narážkou na Babišovu kampaň před druhým kolem, která stojí na stylizaci expremiéra coby mírotvůrce v kontrastu vůči „vojákovi“ Pavlovi.

Zároveň ale říká, že v Pavlově prezidentském štábu nemá žádnou pozici. Ostatně když v sobotu navečer Andrej Babiš bouřil proti Pavlovi, Kolář na svém twitterovém účtu publikoval fotku, na níž si perlivé víno na oslavu nalévá v domácím prostředí, nikoli přímo ve štábu čerstvého finalisty prezidentské volby.

Spolu proti Gazpromu

A co Babiš o Kolářovi konkrétně řekl? „Jsem jediný kandidát, který je nezávislý, nemám žádné sponzory. Je naivní se domnívat, že sponzoři nemají své zájmy. Pan Pavel je druhý pokus lobbisty Koláře po Drahošovi, neuspěl, teď to pro kandidáta tohohle lobbisty vypadá pozitivně, pokud se spočítají všechny hlasy,“ uvedl v sobotu.

Danuše Nerudová zase v televizní debatě na TV Prima v týdnu před volbou řekla, že „Petr Kolář je právníkem významné americké kanceláře, která lobbovala proti ruským sankcím, zastupovala Gazprom či Agrofert, on lobbuje v České republice za zbrojařský průmysl“.

„Jeden z mých klientů je Česká zbrojovka, které jsem pomáhal s akvizicí Coltu v USA a Kanadě, a to si myslím, že je dobře,“ reagoval Kolář.

Přečtěte si více o zákulisí Pavlovy kampaně Petr Pavel si pojistil špičkového poradce pro volební kampaně Michala Repu. Generál Pavel si najal muže, který udělal prezidentku z Čaputové

Jisté je, že kariéra Petra Koláře je velmi bohatá a nepochybně si po roce 1989 vybudoval pozici jednoho z nejvlivnějších Čechů, a to prostřednictvím státní služby. Od roku 1993 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí, kde vystřídal řadu prestižních pozic, byl prvním náměstkem úřadu i velvyslancem ve Švédsku, Irsku, v USA a Rusku. V roce 2013 z diplomacie odešel a působil ve skupině PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, na starost tam měl mít hlavně asijské trhy. Překvapivě ale už po roce skončil.

Jeho angažmá v PPF stojí za pozornost. Právě obchodní zájmy PPF byly nepochybně jedním z motorů pročínské politiky Pražského hradu za prezidenta Miloše Zemana. Kolář na východ orientovanou zahraniční politiku později silně kritizoval. Byl ostatně jedním ze spoluzakladatelů think tanku Evropské hodnoty, které se zaměřují právě na ruský a čínský nepřátelský vliv.

Od roku 2014 Kolář spolupracuje s globální společností Squire Patton Boggs. „Jsem tam jako OSVČ, jako strategický poradce pro mezinárodní a bezpečnostní vztahy a ekonomickou diplomacii. Nejsem tam zaměstnaný, ale jako externista. Když někdo říká, že zastupujeme ruské zájmy, tak bych jen rád připomněl, že (po ruské invazi - pozn. red.) se zavřela kancelář Squire Patton Boggs v Moskvě,“ řekl Kolář, který sám sebe označuje za „lobbistu za zájmy České republiky a jejích spojenců“.

Právníci kanceláře Squire Patton Boggs podle něj například zastupují ČEZ ve sporu s Gazpromem. Šéf českého energetického gigantu Daniel Beneš loni na podzim uvedl, že Česko chce vymáhat po Gazpromu škody za výpadky v dodávkách plynu v minulém roce.

V pozadí pádu vlády

Jak Kolář říká, neplánuje s Pavlem návrat do služeb státu. „Celou dobu generálovi v zahraničněpolitických a bezpečnostních otázkách radím. Když je Petr Pavel dotazován, zda budu v hradním týmu, říká, že budu jako externista, poradce pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Pokud o to bude stát, budu rád k dispozici. On říká, že bude rád. Takto se to schází,“ popisuje Kolář, který to prý vnímá jako svou občanskou povinnost.

Na politickém hřišti každopádně není žádný nováčkem. V roce 1997 jako blízký spolupracovník ministra zahraničí Josefa Zieleniece jako první potvrdil – tehdy coby velvyslanec ve Švédsku, že špičky ODS věděly o machinacích se sponzory. Kauza měla významné dopady na mladou českou politiku: pád vlády Václava Klause a už trvalé rozštěpení ODS.

A i po přestupu si kontakt s „živou“ politikou udržuje. Je zahraničněpolitickým poradcem šéfa Senátu Miloše Vystrčila. Ten se v minulých letech, v éře před válkou na Ukrajině, výrazně zapsal do české diplomacie, zejména historickou cestou na Tchaj-wan v roce 2020. V zemi, kterou velká Čína považuje za své vzbouřenecké území, pronesl Vystrčil známý proslov „Jsem Tchajwanec“ - to vše navzdory „pročínskému“ Zemanovi.

Paradoxní je, že pro rady si ke Kolářovi chodil i Andrej Babiš, který se proti němu vymezuje. V roce 2020 to potvrzoval Kolář i Babišova pravá ruka Tünde Bartha. Kolář tehdy Deníku N řekl, že chce podpořit to, že Babiš „netahá Česko na Východ a víceméně dodržuje spojenecké závazky“. „Když stál jako premiér o nějakou konzultaci ve věcech USA a NATO, byl jsem k dispozici. Nikdy jsem ale nebyl jeho poradce, nikoli formálně, jen jako občan odborník,“ vysvětluje Kolář.