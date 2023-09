Bití a zastrašování. Íránský režim je nervózní, bojí se obnovení protestů

Jedním z hlavních terčů teokratického režimu se staly univerzity. Deník The New York Times před časem informoval o profesorovi Alím Šarifím Zarčím, vycházející hvězdě ve výzkumu umělé inteligence. Oblíbený akademik přišel při čistkách o místo, stejně tak i dalších 15 univerzitních učitelů.

Aktivistka za práva žen Narges Mohammadiová na sociální síti Instagram v srpnu informovala o narůstajícím násilím proti ženám ve vězení. „Ženy a dívky do něj nastupují s pohmožděninami na těle i ve tvářích,“ psala. Mezi častá zranění patří zlomeniny lícních kostí, pohmoždění žeber a hlavy či modřiny.

„Hranice toho, co představuje trestný čin, který vede k zatčení, se dostala na neočekávanou úroveň,“ řekla New York Times Tara Sepehriová Farová, íránská výzkumnice z Human Rights Watch. „Snaží se za každou cenu zajistit, aby se kolem výročí nic nestalo. Ukazuje to, jak jsou nervózní z rostoucí frustrace a nespokojenosti.“