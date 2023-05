Komentář: Televizní exkurze na hrad s přidanou hodnotou dojetí

Komentátoři korunovace se shodli, že po smrti královny Alžběty II. bude pozornost věnovaná královské rodině pozvolna slábnout ( Alžběta byla výjimečná osobnost , v níž se uložila historie jednoho století, osobnost, kterou nelze jen tak nahradit jiným obličejem). Tedy pokud zrovna někteří její členové, kteří rodině dali vale, neprodávají své soukromí v globálně streamovaném seriálu. Bulvární zvědavost, tedy vidět vyvoleným a bohatým do jejich rodinné kuchyně a ložnic, aby bylo vidět, že jsou to lidé jako my, byla vždy jednou z hlavních motivací zájmu o královskou rodinu. A potom z druhé strany, vlastně totéž, jen vznešeněji: Dotknout se alespoň na chvíli majestátu, na nějž nikdy nedosáhnu, protože jaksi přirozeně, neboť od Boha, přesahuje ostatní.

Televize ale nepřenášejí korunovaci do celého světa kvůli majestátu a pokusu nějak ho zachytit, nýbrž právě kvůli oné zvědavosti davu, kvůli sledovanosti zvědavců, kterých je na planetě pořád dost. Jenže i v jejich zvědavosti se skrývá touha po přesahu, po překročení své obyčejnosti. Celý mediální cirkus kolem britské monarchie, která jako jedna z posledních v Evropě dodržuje staré korunovační obyčeje, zatímco ostatní si vystačí s pouhým „úřednickým“ potvrzováním panovnice či panovníka, svědčí o jistém celosvětovém chybění majestátu, který symbolizuje přesah každodennosti. Potvrzuje trvání, které jako by mělo doložit, že některé věci či vlastnosti nepodléhají zkáze času, jeho destruktivní ničivé síle.

Jako by masové civění na Karla III. a celou tu opulentní ceremonii poskytovalo krátkodobé terapeutické uspokojení, že stále ještě existuje něco, o co se dá pevně opřít a co vydrží staletí. A my – to je hlavní – jsme toho (nějak) součástí.