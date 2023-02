Onkologové doporučují ženám: Nechte si odstranit vejcovody

Neexistuje žádný spolehlivý screening, který by dokázal včas odhalit rakovinu vaječníků. Lékaři proto už delší dobu nabádají ženy s vysokým genetickým rizikem výskytu onemocnění, aby si po narození dětí – obvykle kolem čtyřicítky – nechaly odstranit vaječníky a vejcovody.

Ve středu pak jedni z předních výzkumníků toto doporučení rozšířili, píše americký deník The New York Times.

Na základě důkazů, které ukazují, že většina těchto druhů rakoviny nemá původ ve vaječnících, ale ve vejcovodech, Aliance pro výzkum rakoviny vaječníků (OCRA) vyzvala i ty ženy, které nepřenáší genetickou mutaci – tedy většinu žen –, aby si nechaly chirurgicky odstranit právě vejcovody. Zejména pokud už nechtějí další děti a stejně by plánovaly gynekologickou operaci.

Při odstraňování vejcovodů se chirurgové zbavují trubiček, které vedou z vaječníků do dělohy, ale samotné vaječníky nechají netknuté. Ty pak dále produkují hormony, které jsou prospěšné i v pokročilejším věku: snižují riziko srdečních onemocnění, osteoporózy nebo sexuální dysfunkce.

„U přenašeček mutací se běžně odstraňují vejcovody i vaječníky. Mladší nositelky by ale mohly zvážit odstranění pouze vejcovodů, jako dočasný krok,“ vysvětlila Moranová.

Zpřístupnění domácího genetického testování a případné odstranění vejcovodů u žen bez genetických rizik podpořila také Společnost gynekologické onkologie. „Je to zatím jen v experimentální fázi, ale vědecky to dává smysl,“ řekla podle NYT prezidentka organizace Stephanie Blanková. „Odstranění vejcovodů sice není tak dobré, jako odstranění vejcovodů a vaječníků, ale pořád je to lepší než nefunkční screening,“ dodala.