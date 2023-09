Řvali hrůzou, bránili se. Marně. Za Kyjevem nacisté zmasakrovali 30 tisíc Židů

Pak osvobodila Kyjev Rudá armáda a postupně nastoupila sovětská varianta zapomnění. Holokaust se do Stalinova pojetí druhé světové války nehodil. Byla to Velká vlastenecká válka, válka sovětského lidu proti fašismu. Všichni přinášeli oběti. Všichni byli vítězi. Speciální kategorie obětí rušila celkový obraz.

Jistě, lidé tušili, co se v rokli stalo. Byli tu pamětníci, kteří každý den slyšeli střelbu ze samopalů. Byli tu intelektuálové, kteří se nebáli říkat, co si myslí. Nebylo jich mnoho. Spisovatel Viktor Někrasov chodil každý rok na výročí masakru uctít památku obětí s květinami. Někdy se k němu připojily desítky lidí. A nakonec byl Někrasov obviněn z „organizování sionistických demonstrací“.

Druhý pohled nabízí soukromá iniciativa Pamětní centrum holokaustu Babí Jar . Mezi ukrajinskými nacionalisty vyvolává přímo nenávist. Jednak se na jeho financování podílejí i Rusové židovského původu. Nejsou to sice oligarchové blízcí Putinovi, ale jsou to Rusové. A především: Centrum ukazuje, že na holokaustu se podíleli i ukrajinští kolaboranti, ukrajinští nacionalisté. Cílem iniciativy je vytvořit muzeum kombinované s výzkumnou a archivní institucí.

„Podle mě je důležité, aby se lidé na Ukrajině konečně podívali pravdě do očí a řekli si: Ano, to, co se stalo v Babím Jaru, bylo strašné, spáchali to naši dědové, byla to chyba, ze které se musíme poučit, ne ji opakovat,“ říkal Loznica v rozhovoru před dvěma lety.