Švýcarsko chce Ukrajincům zrušit status ochrany. Na návrat jim přispěje

Cílem zvláštního povolení S, které bylo vydáno 12. března 2022 - tedy jen několik dní poté, co do Švýcarska začala přicházet první vlna Ukrajinců utíkajících před ruskou agresí -, bylo „poskytnout ochranu lidem, kteří uprchli z Ukrajiny, co nejrychleji a bez byrokratických překážek“, uvedla švýcarská Spolková rada v páteční tiskové zprávě.