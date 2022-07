Kauza, která šokovala Německo. „Pravicový extremismus nezmizel“

Německo se vypořádává s dozvuky jednoho z nejsledovanějších soudních procesů posledních let. Případ důstojníka zatím nepravomocně odsouzeného na pět a půl roku za mříže oživil obavy z infiltrace pravicových extremistů do bezpečnostních složek. Jak se Franco A. do armády dostal? A co se Německo skrze celou kauzu dozvědělo?