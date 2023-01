Babiš zproštěn viny. „Byla to ukázka férového procesu,“ říká advokát Kučera

Kandidát na prezidenta Andrej Babiš i bývalá manažerka Agrofertu Jana Nagyová jsou v soudní kauze Čapího hnízda nevinni. Podle soudce Jana Šotta není skutek popsaný v obžalobě trestným činem. Co všechno víme o odůvodnění rozsudku, shrnujeme ve speciální epizodě s advokátem Jiří Kučerou.

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Proč soudce Jan Šott šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a manažerku Janu Nagyovou zprostil viny?

Proč podle soudce byly výpovědi obžalovaných nedůvěryhodné?

A mohly mít na vyšetřování a proces vliv politické tlaky?

Městský soud v Praze nepravomocně osvobodil šéfa hnutí ANO, expremiéra a kandidáta na prezidenta Andreje Babiše a manažerku Janu Nagyovou. Soudce Jan Šott rozhodl, že činy, které státní zástupce popsal v obžalobě, nejsou trestným činem, tedy že nedošlo k dotačnímu podvodu.

„Pokud byl přístup pana Babiše takový, že to bude dělat rodina a já je podpořím, ať získají dotaci nebo ne, tak nelze jednání charakterizovat jako účelové,“ řekl během více než tři hodiny trvající řeči soudce.

Rozhodl tak jen čtyři dny před zahájením prvního kola prezidentských voleb, ve kterém je Babiš podle průzkumů jedním z favoritů. Shoda těchto okolností ani jiné vlivy zvenčí ale podle advokáta a zakladatele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Jiřího Kučery proces neovlivnily. „Justice musí fungovat bez ohledu na politický cyklus,“ říká ve speciálním vydání podcastu 5:59.

Státní zástupce i Babišův advokát si ponechali lhůtu na rozhodnutí, zda se odvolají.

Proč byli Andrej Babiš a Jana Nagyová zproštěni obžaloby? A co ze soudcova odůvodnění je podle advokáta nejdůležitější? Poslechněte si v podcastu 5:59, audio najdete na začátku článku. Rozhovor přinášíme i v přepisu.

Pane Kučero, je to překvapení, že Andrej Babiš i jeho bývalá poradkyně Jana Nagyová od soudu odešli zproštěni obžaloby?

Je i není. My jsme upozorňovali od začátku, že se v prvé řadě bude jednat o subjektivní stránku: to znamená o zavinění paní (Jany) Nagyové ve vztahu k informacím a údajům, které uváděla v dotační žádosti. Soud dovodil, že součástí definice malého a středního podniku byla takzvaná propojenost. A v té propojenosti s nějakým větším podnikem nesměl absentovat i prvek konkurence na stejných nebo sousedních, relevantních trzích.

Kdo je Jiří Kučera? Advokát Jiří Kučera působí v advokátní kanceláři Kučera & Associates. Zároveň je zakladatelem a předsedou správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Proces s Andrejem Babišem sledoval den po dni přímo ze soudní síně.

To byl důvod, proč paní Nagyové nevznikla odpovědnost za ten trestný čin, protože to skutečně nemohla vědět. Úskalím byla subjektivní stránka, jinými slovy zavinění paní Nagyové ve vztahu k pravdivosti údajů, které uváděla v žádosti.

A tím pádem se tedy nemohl dopustit toho činu ani Andrej Babiš, který jí měl napomáhat. Rozumím tomu správně?

Přesně tak. On měl podle obžaloby napomáhat ke spáchání trestného činu dotačního podvodu paní Nagyové. A jelikož nevznikla trestní odpovědnost paní Nagyové, nemohla vzniknout trestní odpovědnost ani jemu.

Nicméně i v té jeho části, kdy státní zástupce (Jaroslav Šaroch) skutkově vinil pana Babiše z toho, že vyvedl společnost ZZN Pelhřimov z holdingu Agrofert za hlavním účelem získat dotaci, tak ani v této věci se obžaloba neprokázala.

Naopak prokázalo se, že k tomu vyvedení nedošlo s jediným účelem požádat o dotaci, jelikož za prvé – to vyvedení proběhlo dříve, než k tomu rozhodnutí požádat o dotaci došlo, a dříve, než byly vůbec známy podmínky té výzvy. To se prokázalo svědeckými výpověďmi. To je jedna věc.

A druhá věc, že rodina pana Babiše, na níž ta společnost byla převedena, tam aktivně vystupovala po určitou dobu, ale právě po tu relevantní dobu mezi lety 2008 až 2010 z hlediska trestní odpovědnosti pana Babiše aktivně vystupovali jako vlastníci, například bratr manželky pana obžalovaného, pan (Martin) Herodes a tak dále.

„Slabé místo obžaloby“

Z toho, jak rozhodnutí soudce Šott odůvodňoval, vyplynulo – jestli jsem tomu správně porozuměla –, že Andrej Babiš počítal s tím, že ta firma poběží, i kdyby dotaci nedostala, a že to bylo také jedno z hledisek, na které se soud při tom procesu soustředil.

Přesně tak. Prokázalo se, že by tu firmu dál nějakým způsobem provozoval, i kdyby tu dotaci nedostala. (Žádost o dotaci – pozn. red.) nebyla hlavním účelem, byl to prostě jeden z účelů. Ale on v době, kdy akcie převáděl, nemohl vědět, že existuje nějaká dotace, o kterou nakonec požádali. Nebyla tam přímá souvislost. Nesedělo to ani časově a bylo to velice slabé místo obžaloby.

Soudce Šott věnoval tomu odůvodnění několik hodin. Opravdu velice podrobně vysvětloval, z jakých argumentů soud vycházel, co všechno bral v úvahu, co bylo relevantní a co ne. Co z toho vysvětlení pro vás jako advokáta, který sledoval průběh celého procesu i podstatu celého případu, bylo nejdůležitější a nejzajímavější?

Pro mě to bylo to vysvětlení, tedy ta část, kde se věnoval subjektivní stránce, kde dopodrobna analyzoval, že skutečně relevantní trhy, to znamená termín z oblasti soutěžního práva, byl důležitý i pro žádost o dotaci. To znamená, jestli si konkurovaly, nebo nekonkurovaly ty podniky – Farma Čapí hnízdo a podniky holdingu Agrofert.

Protože jinak o ekonomické jednotě tam už nebylo sporu, ta se prokázala. Například výslechem bankéřů, výpověďmi lidí, kteří na té farmě pracovali nebo byli externí dodavatelé, ekonomickým posudkem ohledně zadání a placení reklamy nebo sponzoringu mezi Agrofertem a Farmou Čapí hnízdo. To všechno se prokázalo.

Ale pak tady byla další část, která byla podstatná ke způsobilosti žádat o dotaci, a to byla právě ta konkurenceschopnost a plánování konkurence na stejných nebo sousedních relevantních trzích.

Nepřesvědčivé výpovědi

A jakým způsobem soudce Šott hodnotil váhu výpovědi obžalovaných, tedy samotného Andreje Babiše, ale i jeho bývalé poradkyně Jany Nagyové?

Poukazoval na jejich rozpory. Samozřejmě podrobně vyhodnotil kritéria, z jakých se výpovědím a důkazům věnoval – a to je to je velká hodnota toho rozsudku a bude ještě v tom písemném vyhotovení. Řekl, co a proč připadalo důvěryhodné.

Výpovědí obou obžalovaných shledal jako kontradiktorní, nepřesvědčivé, ale protože oba odmítli výslech a ponechali si pouze tu monologickou část, tak se u obou nepodařilo tím výslechem odstranit pochybnosti a bílé místa. To znamená, že jejich výpovědi, kterými de facto komentovali to, co se před soudem odehrálo a svoji roli, považoval za málo přesvědčivé.

Co se týče bílých míst, mluvil také o určité informační propasti v souvislosti s výpovědí syna Andreje Babiše, tedy Andreje Babiše mladšího. Jak věrohodnou shledával jeho výpověď a jak zásadní byla pro celý případ?

Shledal ji jako velmi věrohodnou a poměrně dost na tom místě laboroval, což je velice důležité, protože to byl jeden z důležitých, i když ne rozhodujících důkazů toho procesu. Přesto mu byla věnována velká pozornost. A v celku oprávněně.

Část vyjádření šéfa hnutí ANO Andreje Babiše k rozsudku.Video: Kristina Ciroková, Seznam Zprávy

A (soudce Šott) řekl, že to bílé místo tam pan obžalovaný nechal kvůli tomu, že odmítl odpovídat na dotazy soudu, státního zástupce a obhajoby a nevysvětlil, jak to s těmi akciemi bylo. Nevysvětlil, proč trval na tom, že jeho syn skutečně měl být ten, kdo ty akcie převzal. Respektive to ani neříkal, neustále se snažil znevěrohodnit jeho výpověď.

A když se podíváme na druhou stranu: jakým způsobem hodnotil soud argumenty, které předložilo státní zastupitelství a předtím policie a vyšetřovatelé? Jak zhodnotil roli státního zástupce Šarocha a policie? Postupovali přesvědčivě, efektivně, odvedli dobrou práci?

Byl velmi kritický ke státnímu zastupitelství a řekl jednu zajímavou věc.

On řekl: ve zrušujícím usnesení nejvyššího státního zastupitelství, kde zrušil nejvyšší státní zástupce rozhodnutí státního zástupce o zastavení trestního stíhání, sdělil nejvyšší státní zástupce svoje pochybnosti ohledně toho, že je možné prokázat zavinění vzhledem k té definici středního a malého podniku a toho aspektu konkurence mezi Farmou Čapí hnízdo a společnostmi ze skupiny Agrofert.

To znamená, že ten, kdo dává tu žádost o dotaci, měl vědět, že si budou ty podniky konkurovat. A v tom ohledu za dva roky státní zástupce nepřinesl jediný nový důkaz, ať už v tom přípravném řízení nebo v řízení před soudem, proč by tam trestní odpovědnost paní Nagyové měla vzniknout. A to bylo předmětem jeho kritiky, jak jsem ji pochopil.

V závěru soudce Šott ale ocenil práci státního zastupitelství a policie. Říkal, že vykonali velice poctivou práci. Jak tomu tedy rozumět? Na jednu stranu kritika, na druhou stranu pochvala?

Tady si těžko udělat obrázek. Je totiž otázka, jestli pan soudce jinými slovy neříkal: měli jste to stíhat jinak, na základě jiných skutků. A to těžko komentovat.

Tady si nejsem úplně jistý, jak reagovat, protože pokud bych se nad tím zamyslel z hlediska obecné skutkové podstaty podvodu, tak bych stejně došel k tomu, že uvedení někoho v omyl znamená podání žádosti o dotaci a uvedení nepravdivých údajů. Nejsem si tedy jistý.

Vyjádření advokáta Andreje Babiše Eduarda Bruny:

Babišův advokát Eduard Bruna je spokojený: pic.twitter.com/nYi1q1bg6y — Radek Nohl (@RadekNohl) January 9, 2023

Ale pochopil jsem, že říkal: pokud se máme bavit jenom o tom malém a středním podniku, tak jak ho definovalo doporučení Evropské komise k malým a středním podnikům v roce 2006, tak nám tam státní zastupitelství nepřineslo za ty roky nic nového.

Ale on ten proces nevrátil zpátky k došetření, protože si řekl, že během toho procesu se to prokázat může. To byl důvod, proč ten proces vedl dál až dokonce.

Nicméně je možné, že se to vedlo podle jeho názoru na základě argumentace, která neodpovídala tomu skutku. Ale to ještě nevíme z toho odůvodnění, které jsme v tuhle chvíli dostali?

Musíme si počkat na to podrobné písemné odůvodnění, tam už to bude vysvětleno v přehlednější podobě. I když neříkám, že to ústní odůvodnění bylo nepřehledné.

Řekl to velmi logicky, přesvědčivě, zvlášť tu část, kde hodnotil jednotlivé důkazy z hlediska jejich důvěryhodnosti, jak zapadaly do celkového kontextu, jak se navzájem potvrzovaly nebo vyvracely, ale to písemné odůvodnění bude samozřejmě podrobnější a věřím, že z toho i poučení v tomto smyslu vyčteme.

Politický proces? Naprosto ne

No on se soudce Šott dotknul i politického rozměru celé věci, který – jak víme – je poměrně zásadní. Přece jenom jde o bývalého premiéra, o prominentního politika, předsedu hnutí ANO. Sám Andrej Babiš si stěžoval, že proces je podle jeho názoru politický. Na druhou stranu soudce Šott teď říkal, že neobjevil sebemenší moment, který by nasvědčoval jakémukoliv politickému ovlivňování práce státního zastupitelství nebo policie. Navíc se proces odehrával během prezidentské kampaně. Vy jste se na to díval celou dobu zvenčí – ovlivnilo to ten proces ve vašich očích?

Naprosto vůbec. Za prvé je nutné odmítnout tezi o tom politickém procesu. Politický proces s vámi vede moc za vaše politické názory a politická jednání. Tyto skutky se staly dávno před tím, než šel pan Babiš do politiky. Politika jako taková ten proces vůbec neovlivnila a to ani v přípravné fázi, ani při projednávání před soudem, v tom je třeba dát panu soudci za pravdu.

A z toho ohledu tedy kritika, kterou využíval Andrej Babiš, byla lichá?

Naprosto.

A z druhé strany jsme ale jenom pár dní před prvním kolem prezidentských voleb. Určitě se nabízí i debata o tom, jestli je to načasování adekvátní nebo může tu volbu ovlivnit. Mohl čistě teoreticky soudce Šott odložit to vynesení rozsudku až na období po volbách, nebo by to podrylo naopak nezávislost justice?

Justice musí fungovat bez ohledu na politický cyklus. Zcela jasně to dal najevo a to je jedině správné. Hlavní líčení začalo ještě předtím, než se pan obžalovaný rozhodl kandidovat, takže tady skutečně nebyl jediný důvod, proč čekat s tím rozsudkem.

A ten soud podle vašeho pozorování proběhl v souladu se všemi pravidly, bylo to legitimní soudní řízení, ve kterém dostaly prostor všechny strany?

Podle mého názoru to byl naprosto férový proces. Byla to ukázka toho, jak má justice při projednávání před soudem vypadat v demokratickém právním státě. A byla chráněna a šetřena všechna práva obžalovaných, byl jim dán prostor. Oba dva si toho komfortu férového procesu mohli užít.

„Podařilo se to rozmotat“

My se tu v tom našem rozhovoru dotýkáme hlavně právních argumentů a je docela zřejmé, že je to velmi sofistikovaná věc, ke které mohou mít voliči nebo veřejnost docela daleko. Kdybyste to měl vysvětlit, tak jak jste se to snažil dělat v těch uplynulých týdnech a měsících, v čem je podle vás tento proces důležitý? A co je jeho hlavní poselství teď, v tuhle chvíli, když známe verdikt?

To hlavní poselství je to, že se soudu v těch důležitých věcech podařilo jakoby tu obžalobu rozmotat a vysvětlit. Je otázka, jestli se to mělo stíhat jinak, ale to už je vedlejší. Ale v té konkrétní věci, v tom, jak státní moc vůči vám přistupuje, jak vás obžaluje, jak dokazuje vaši vinu a jak na to reaguje nezávislý soud, podle mě splnila vynikajícím způsobem svoji roli.

A co se týče role samotného Andreje Babiše, jaká poznání nebo jaký závěr si z toho procesu odnášíte vy? Co ten soud odhalil, co se týče podnikání Andreje Babiše, jeho přístupu k podnikání, přístupu k politice?

Myslím, že nám neřekl nic úplně nového. Je zajímavé, co tam pan soudce řekl úplně na okraj, tedy čím soud byl zatížen velmi, a to byla právě ta poměrně dost tragická rodinná situace.

A dá se mluvit o tom, jaký vzkaz ten verdikt vysílá možná i dalším podnikatelům, třeba i těm, kteří by se mohli ucházet o politickou kariéru, kteří by změnili dráhu a vrhli se na veřejné angažmá? Objevil se i argument, že by se ten verdikt dal chápat tak, že podnikání na hraně podvodu je akceptovatelné. Je to argument, který se dá vzít v potaz?

Ne, nemyslím si to, skutečně si to nemyslím. Ten hlavní vzkaz, který soud do společnosti vysílá, je, že vysvětlení a právní zhodnocení jednání skutečně závisí na tom, jak je ten skutek, nebo jak je ta obžaloba postavená, co se dává obžalovaným za vinu a jak se prokazuje.

