Bývalý ukrajinský disident o válce: Cítíme mrtvolný puch ruského impéria

Svůj život Myroslav Marynovyč zasvětil boji za lidská práva a svobodu. Mimo jiné stál u zrodu prvních lidskoprávních organizací na Ukrajině, což ho záhy přivedlo do konfliktu se sovětským režimem a následně i do trestanecké kolonie. Jak se svou životní zkušeností z disentu, vězení a boje za nezávislost reflektuje to, co se mezi Ukrajinou a Ruskem odehrává dnes?