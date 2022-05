Drahý plyn: „Nejhorší přijde koncem roku. Vláda ví, že musí lidem pomoct.“

Podle reportérky ekonomické redakce Seznam Zpráv Zuzana Kubátová ale to nejhorší přijde koncem roku. „V té době už většina spotřebitelů bude mít vypršené kontrakty, které mají na fixovanou cenu. Takže většiny spotřebitelů – ať už to jsou firemní zákazníci nebo domácnosti – se začne dotýkat ta aktuální tržní cena,“ vysvětluje.

„Pokud by měl stát začít na úřadech práce úřadovat další velký objem podpor a kompenzací, tak by k tomu musel přijímat obrovské množství úředníků, muselo by docházet k reorganizacím. To je podle mého soudu vlastně to nejužší hrdlo, které máme,“ říká Kubátová.