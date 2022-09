Skrytým tématem voleb je strach. Je otázka, jak to promluví do výsledků

Už na konci tohoto týdne - v pátek a v sobotu - budou čeští voliči rozhodovat o složení městských a obecních zastupitelstev a rad. Politické strany, hnutí a uskupení se na poslední chvíli snaží oslovit voliče ve finiši předvolební kampaně. Jaká jsou jejich hlavní témata? Mají volby do místních zastupitelstev šanci promluvit i do celonárodní politiky a naopak?

Jestli se přes Česko přelije „tsunami“ výher hnutí ANO, nebo zda vládní koaliční strany uhájí místa na radnicích. A co by každá z variant znamenala.

Politici se nicméně ve volebních plánech zaobírají spíše návrhy řešení specifických problémů, se kterými se město potýká. I ty je ale možné zobecnit. „Často je to doprava, bydlení a pracovní příležitosti. To jsou tři základní témata každých voleb,“ podotýká analytik.

„Je to vidět třeba v Pardubicích, kde se tři poměrně silná občanská sdružení, která by se asi i samostatně dostala do zastupitelstva, spojila do jednoho subjektu Společně pro Pardubice. A ten se stal favoritem voleb,“ vysvětluje.