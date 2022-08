Kriminalizovat focení pod sukní? V Česku máme problém trestat i znásilnění

Řada žen se v poslední době v Praze setkala se specifickým typem obtěžování, kdy jim neznámý muž na mobilní telefon skrytě natáčel nebo fotil intimní partie pod sukní. Policie to řeší jako přestupek, v některých zemích ale za stejný čin hrozí i vězení. Najdou oběti zastání v zákoně i u nás? A co radí experti těm, kdo se v takové situaci ocitnou?

Kolik žen se v Česku s podobným chováním setká, přitom data neukazují. „Třeba policejní statistiky neexistují, spadne to do přestupků,“ říká Kubištová. S nějakým typem sexuálního obtěžování se ale podle průzkumu setkalo 77 % dotázaných Češek.

„Pamatovala jsem si jeho oči a taky výraz, protože on se na tom videu jakoby usmíval. A to bylo stejné, jako když se smál mně,“ popisuje třeba pětadvacetiletá Karolína.

„V případě, že by se policistům podařilo prokázat, že to ten muž dělá kontinuálně, už by i podle právničky Hrdé bylo možné skutky charakterizovat jako výtržnictví a za to by mu hrozily až dva roky vězení,“ vysvětluje reportérka Seznam Zpráv a stálá členka týmu 5:59 Dominika Kubištová, která se případem zabývá.