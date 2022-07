Muž v metru natáčí ženy pod sukní. „Musíte se ohradit,“ radí policie

Aneta Chroustová v pondělí odpoledne vyrazila metrem na jednu z pražských náplavek. S kamarádkami si během horkého letního dne chtěla užít piknik. Kvůli vedru si vzala letní šaty po kolena. Dojela na zastávku Karlovo náměstí a chtěla eskalátorem vyjet k Palackého mostu.

„Když jsem vycházela z vestibulu, všimla jsem si, že za mnou nastupuje muž středního věku. Zůstal asi dva metry za mnou, takže jsem si myslela, že je dost daleko,“ popisuje pro Seznam Zprávy.

Jelikož se živí jako influencerka, chtěla si u východu z metra natočit krátký záběr do videa na sociální sítě. A náhodou tak zachytila, co se stalo potom.

„Poslední tři schody před tím, než jsem vystoupila, jsem ucítila, že se mě něco dotklo mezi stehny. Okamžitě jsem se otočila a zjistila jsem, že muž, který byl předtím dva metry za mnou, je teď patnáct centimetrů ode mě a v ruce svírá mobil.“

Na několikasekundový záznam se jí dokonce podařilo nahrát část mužovy tváře a také jeho tenisky.

„Nevěděla jsem, jak to řešit“

Poté, co si Aneta chování všimla, začala na muže křičet, nadávat mu a ptát se ho, co si to dovoluje. „Koktal, gestikuloval a byl velmi zaražený,“ popisuje.

Během toho mu vrazila do telefonu, který držel v ruce, a ten upadl. „Křičel po mně, že jsem mu rozbila mobil za dvacet tisíc a co si to dovoluju,“ pokračuje. Pak podle ní rychlým krokem odešel.

„Byla jsem z toho vyklepaná. Nevěděla jsem, jak to řešit. Nejdřív jsem volala partnerovi, který mě trochu uklidnil.“ V tu chvíli prý ani nepřemýšlela, že by incident nahlásila na policii, nakonec to ale udělala. „Bála jsem se, že mě odsoudí, ale setkala jsem se s přijetím a pochopením.“

Svědectví z konce května

Aneta se o svůj zážitek podělila se svým publikem na Instagramu. Následně se jí ozvaly další ženy, které muže poznaly, protože se jim v posledních týdnech stalo to samé.

Jednou z nich je třiadvacetiletá Veronika, kterou podle ní stejný muž obtěžoval na konci května na pražském Chodově. „Jsem si jistá, že to je ten, kterého Aneta vyfotila. Zarylo se mi to do paměti,“ je přesvědčená.

„Odpoledne jsem jela ze zkoušky z Dejvic. Byl horký den, takže jsem na sobě měla letní šaty skoro ke kolenům. Při vycházení z metra jsem si je dokonce držela, aby mi je vítr neodfoukl. A najednou jsem cítila, že mám něco mezi nohama,“ svěřuje se.

„Otočila jsem se a viděla jsem, že mě ten pán fotí nebo natáčí pod sukní. Dokonce s bleskem,“ pokračuje. Začala na něj křičet a odstrčila ho. Nad eskalátory se ale v tu chvíli objevila ostraha, muž odběhl a naskočil do přijíždějícího metra.

Zážitek, který ji vystresoval, ale na policii nahlásit nešla. „Bála jsem se, že kdybych s tímhle přišla, tak se mi vysmějí a poví mi, že nemám žádné důkazy.“

Další videa v archivu?

Nejméně dalším třem dívkám se to stejné stalo v posledních dvou týdnech. I ony poznaly muže, který jim dával telefon pod sukni. Potkaly ho na různých místech - na Václavském náměstí, na Staroměstském náměstí a také na Vinohradech.

Například pětadvacetiletá Andrea potkala muže, který jí natáčel intimní partie, v úterý dopoledne na zastávce Želivského. „Cítila jsem, že mě něco šimrá na noze, otočila jsem se a byl tam muž se selfie tyčí a s telefonem. Začala jsem na něj křičet, on odběhl a zamával mi,“ vzpomíná.

Rozběhl se za ním kolemjdoucí a žádal ho, ať záznam smaže. Muž ale neposlechl. „Policii jsem nevolala, ale už jsem to nahlásila,“ dodává s tím, že si není úplně jistá, jestli jde o stejného muže, kterého nahrála Aneta.

Pětadvacetiletá Karolína se s obtěžováním setkala v neděli odpoledne na schodech ze stanice Staroměstská. „Cítila jsem, že se něco dotklo mé nohy. Když jsem se ohlédla, všimla jsem si, že má ten muž mobil pod mojí sukni.“

Otočila se a na eskalátoru plném lidí na něj podle vlastních slov začala křičet a nutit ho, aby video smazal. „Na tom záběru byl jeho obličej, pak přepnul na druhou kameru a byla tam moje sukně. Viděla jsem ale, že tam má takových videí víc.“ Muž nakonec její video odstranil.

Zatím obtěžování nenahlásila, ale v dalších dnech to udělat chce. Je si totiž jistá, že jde o stejného člověka, kterého viděla na videu u Anety Chroustové. „Když vím, že nás bude víc, tak to za to stojí,“ uvádí.

Trestem pokuta

Že kriminalisté incident řeší, potvrdil Seznam Zprávám mluvčí pražské policie Jan Daněk. „Případem se zabýváme pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, za což hrozí pokuta až 20 tisíc korun,“ reagoval na dotaz.

Podle Johanny Nejedlové, šéfky organizace Konsent, která se zabývá prevencí sexuálního násilí a obtěžování v Česku, takové obtěžování většinou policie řeší jako přestupek.

„Diskutovali jsme to s několika právníky. Za určitých podmínek se to dá považovat za trestný čin, ale záleží, jak to posoudí policie. A většinou to tak neposoudí,“ popisuje.

Změny ve Velké Británii Donedávna nebylo chování, kterému se také říká upskirting, trestným činem třeba ani v Anglii a Walesu. Změnilo se to až v roce 2019, kdy oběť takového chování šla nahlásit na policii muže, který se jí snažil natočit intimní partie na hudebním festivalu. Kriminalisté jí ale řekli, že jí nemůžou pomoct. Sepsala proto petici, následkem které politici zákon změnili.

V Česku podle ní chybí data, která by ukazovala, kolik procent žen v Česku takové chování nahlašuje. Ze zkušeností ale ví, že jich je „minimum“. „Neslyšela jsem o tom, že by se někdo s takovou zkušeností na policii obrátil,“ popisuje.

Ženy, se kterými se v rámci své práce setkává, totiž - podobně jako Karolína nebo Veronika - necítí k policii důvěru a bojí se, jak budou vyšetřovatelé reagovat. „Neví, jestli jim pomohou. Policie by podle mě měla dávat víc najevo, že se na ně mohou obrátit,“ dodává.

Policejní mluvčí Daněk nicméně napsal, že se je ženy nemají bát kontaktovat. Zároveň se podle něj mají proti takovému chování ohradit. „Je na místě vyzvat pachatele, aby s tím přestal,“ popsal.

To, ale nemusí být vždycky jednoduché. „Snadno se řekne, že se mají ohradit, ale často jsou paralyzované a je v pořádku, pokud v tu chvíli nejsou schopné udělat nic. Není potřeba se za to vinit, je to normální reakce,“ vysvětluje Nejedlová.

Pokud se na to ale ženy cítí, tak se podle ní mají ozvat, aby lidé v okolí věděli, co se děje. „Pak je dobré vyhledat pomoc a podporu,“ dodává.